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اقتصاد|مصر

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في مصر 45% على أساس سنوي

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
4/2/2018

أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بنحو 45 في المئة على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني 2018.

وقال المركزي المصري في بيان مقتضب على موقعه الإلكتروني، إن الاحتياطي الأجنبي ارتفع بمقدار 11.846 مليار دولار، إلى 38.209 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني 2018، مقابل 26.363 مليار دولار في نفس الشهر من 2017.

وعلى أساس شهري، ارتفع الاحتياطي الأجنبي بقيمة 1.189 مليار دولار خلال يناير/ كانون الثاني 2018، مقارنة بالشهر السابق له صعودا من 37.020 مليار دولار.

واقترضت مصر 18.8 مليار دولار، ويتعين عليها سداد قروض بقيمة 12 مليار دولار خلال 2018، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بواقع 41.6%، إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 في نهاية يونيو/حزيران الماضي، وبهذا يكون الدين الخارجي قد زاد نحو 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع السنة السابقة.

وقد حصلت مصر، في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي على ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، تمثل الشريحة الثالثة من قرض 12 مليار دولار، الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، كذلك حصلت على مليار دولار من البنك الدولي تمثل الشريحة الأخيرة من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم الاتفاق عليه في ديسمبر/ كانون الثاني 2015 لدعم الخزانة العامة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مسؤول في البنك المركزي قوله، إن مصر سددت التزامات وديوناً، خلال العام الماضي، بقيمة 30 مليار دولار.

المصدر : وكالات
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