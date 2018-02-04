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اقتصاد

إيران تبدأ تصدير 3 ملايين برميل نفط شهريًا إلى روسيا

ألسنة اللهب تخرج من مداخن حقول النفط في البصرة
ألسنة اللهب تخرج من مداخن حقول النفط في البصرة
4/2/2018

أعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، اليوم الأحد، بدء تصدير 3 ملايين برميل من النفط شهريًا إلى روسيا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن الوزير قوله إن "القيمة المادية للعقد تم حسابها باليورو"، من دون ذكر تفاصيل حول قيمة الصفقة.

وأكّد الوزير، أن العقد دخل بالفعل حيز التنفيذ.

ونفى زنغنه، ما يثار حول مقايضة النفط الإيراني بمقاتلات روسية قائلًا إنه "كلام غير منطقي وكاذب".

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت وزارة النفط الإيرانية عن عقد صفقة لتصدير 100 ألف برميل من النفط الإيراني الخام إلى روسيا، يوميًا، وفق وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

وكانت إيران قد أبدت اهتمامها بشراء مقاتلات "سوخوي 30" الروسية، وبدأت بالفعل مفاوضات بهذا الشأن مع موسكو، لكن القرار 2231 الصادر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يحول دون إنجازه.

وينص القرار على حظر بيع نوعيات معينة من الأسلحة التقليدية لإيران من دون موافقة مسبقة، على أساس كل حالة على حدة من مجلس الأمن.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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