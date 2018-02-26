القطرية للشحن الجوي تفوز بجائزة "أفضل شركة شحن في العالم"

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية (الشحن الجوي)، الإثنين، عن فوزها بجائزة "أفضل شركة للشحن الجوي في العالم"، ضمن حفل جوائز "ستات تايمز" الذي أقيم في مدينة مومباي الهندية.

وتُقدَم جائزة "ستات تايمز إنترناشونال للتميز"، لشركات الشحن التي حققت تقدما وأدخلت مجموعة من الابتكارات في صناعة الشحن الجوي، مع تعزيز تجربة العملاء التي تعد أساسا لكل نشاط تجاري.

ويقام حفل توزيع الجوائز مرة كل عامين، إذ أقيم هذا الحفل بالتزامن مع النسخة السابعة لمعرض ومؤتمر صناعة الشحن الجوي بالهند.

وتختار المجلة الفائزين، من خلال نظام التصويت الإلكتروني من طرف قرائها.

وتمتلك القطرية للشحن الجوي، ثالث أكبر شركة للشحن الجوي، وتقدم خدماتها على متن أسطول حديث مكون من 23 طائرة، وخدمات شحن جوي ضمن المساحة المخصصة للشحن على متن طائرات الركاب إلى شبكة وجهات عالمية عبر أكثر من 180 طائرة ركاب.