قناة السويس تمنح تخفيضات جديدة لسفن الصب الجاف حتى 75%

أعلنت هيئة قناة السويس (الأحد) منح تخفيضات جديدة على رسوم العبور بنسب تتراوح من 20 – 75 في المئة لسفن البضائع الصب الجاف، التي تعمل بين موانئ الأمريكتين وموانئ آسيا.

وقررت القناة، منح تخفيضات بنسبة 20 في المئة لسفن البضائع الصب الجافة القادمة من شمال ميناء سافانا بالساحل الشرقي الأمريكي والمتجهة لميناء كراتشي بباكستان (رحلة باتجاه واحد).

وقالت القناة في مرسوم صادر (الأحد) إن التخفيضات للسفن القادمة من شمال ميناء سافانا إلى ميناء كوشي بالهند وما شرقه (بما فيها منطقة الشرق الأقصى) وبالعكس (باتجاهين) تبلغ 60 في المئة من رسوم العبور.

وأضافت أن التخفيضات تبلغ 45% من رسوم العبور لسفن البضائع الصب الجافة القادمة من ميناء سافانا بالساحل الشرقي الأمريكي إلى ميناء كراتشي (باكستان).

القناة أوضحت أن سفن بضائع الصب القادمة من ميناء سافانا بالساحل الشرقي الأمريكي إلى ميناء كوشي بالهند والعكس (باتجاهين)، تحصل على تخفيضات بنسبة 75 في المئة من رسوم العبور.

ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من الأول من مارس/ آذار 2018 ولمدة عام، وفقا للمرسوم.

كانت قناة السويس أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2018، منح تخفيضات لناقلات البترول الخام القادمة من موانئ الخليج الأمريكي ومنطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية والمتجهة إلى آسيا تبدأ من 45 – حتى 75%

وقررت القناة في ديسمبر/ كانون الأول 2017 منح تخفيضات أخرى لسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي والمتجهة مباشرة إلى منطقتي جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا تتراوح ما بين 45 – 65%

وحققت قناة السويس زيادة في عائداتها بنسبة 5.4 في المئة، إلى 5.3 مليارات دولار في 2017 مقابل 5 مليارات دولار خلال 2016.