التضخم السعودي يقفز إلى 3% في يناير

أظهرت بيانات رسمية نشرت الأحد ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 3% في شهر يناير بعد أن فرضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ورفعت أسعار البنزين المحلية.

وغيرت وكالة الإحصاء سنة الأساس لمؤشر أسعار المستهلكين إلى العام 2013 بدلا من 2007 في الشهر الماضي، كما عدّلت سلة السلع والخدمات مما يجعل المقارنة المباشرة مع الشهر السابق أمرا صعبا.

لكن من الواضح أن الضريبة الجديدة وزياد أسعار البنزين رفعت أسعار المستهلكين بشكل كبير. وبحسب البيانات المنشورة مسبقا على أساس السلة القديمة فإن معدل التضخم السنوي في ديسمبر/كانون الأول لم يزد على 0.4 %.

وبدأت المملكة في يوليو/تموز الماضي، فرض ضريبة انتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب تتراوح بين 50 و100%، فيما بدأ مطلع العام الجاري تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.