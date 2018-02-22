جيبوتي تنهي عقدا مع موانئ دبي العالمية لتشغيل محطة للحاويات

قال بيان صادر عن مكتب رئيس جيبوتي الخميس إن بلاده أنهت عقدا مع موانئ دبي العالمية لتشغيل محطة دوراليه للحاويات "من جانب واحد وبأثر فوري".

وقال مكتب الرئيس اسماعيل عمر جوليه إنه جرى إنهاء العقد لحماية "السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي" للبلاد.

وأضاف أنه اتخذ القرار بعد الإخفاق في حل نزاع بين الجانبين بدأ في 2012، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى بشأن طبيعة النزاع.

وقال البيان "ينبغي الإشارة إلى أن محطة حاويات دوراليه ستكون حاليا خاضعة لسلطة شركة إدارة محطة حاويات دوراليه المملوكة بالكامل للحكومة".

وفي فبراير/شباط الماضي، قالت حكومة دبي إن محكمة لندن للتحكيم الدولي برأت موانئ دبي العالمية من ادعاءات بسوء السلوك متعلقة بامتياز تشغيل المحطة.

وقالت حكومة دبي إن حكومة جيبوتي قدمت في عام 2014 دعاوى تتهم موانئ دبي العالمية، التي تملك حكومة دبي حصة الأغلبية فيها، بتقديم مدفوعات غير قانونية لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة دوراليه للحاويات ومدته 50 عاما.

وقالت وكالة رويترز للأنباء إن متحدثا باسم موانئ دبي العالمية امتنع عن التعقيب على قرار جيبوتي بإنهاء العقد.