السعودية تستثمر 64 مليار دولار في الترفيه خلال 10 سنوات

أعلنت السعودية، الخميس، أنها ستستثمر 240 مليار ريال (نحو 64 مليار دولار) في قطاع الترفيه في السنوات العشر المقبلة، على أن يتم جمع هذه الأموال من الحكومة والقطاع الخاص.

وقال أحمد بن عقيل الخطيب رئيس الهيئة العامة للترفيه الحكومية، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرياض، إن من بين المشاريع المرتبطة بقطاع الترفيه بناء دار للأوبرا.

وأضاف "بدأنا فعلًا في بناء البنية التحتية هذه وإن شاء الله ترون التغيير بدءًا من 2020".

وشهدت السعودية منذ تولي الأمير محمد بن سلمان منصبه وليًا للعهد في منتصف العام الماضي، سلسلة من الفاعليات الموسيقية والترفيهية غير المسبوقة، وبينها إقامة حفلات لفرق ومغنين غربيين.

وتزامنت هذه الفاعليات مع خطوات تعبر عن انفتاح اجتماعي متسارع في المملكة المحافظة، وبينها السماح للمرأة بقيادة السيارة بدءًا من يونيو/حزيران المقبل، وإعادة فتح دور السينما.

ويشكل قطاعا الترفيه والسياحة حجر الأساس في "رؤية 2030″، الخطة الاقتصادية التي طرحها ولي العهد في 2016 والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بهدف وقف الارتهان التاريخي للنفط خصوصًا مع انخفاض سعر الخام.

والمملكة التي تعد 32.5 مليون نسمة وظلت مغلقة فترة طويلة، ستبدأ بمنح تأشيرات سياحية في مسعى إلى اجتذاب 30 مليون سائح سنويًا بحلول سنة 2030، أي قرابة ضعفي العدد الراهن.

وقال الخطيب إن جدول الفعاليات الترفيهية للعام 2018 وحده يشمل نحو "خمسة آلاف" حدث.

وعرضت على شاشة كبيرة في قاعة المؤتمر بعض الفاعليات التي تخطط المملكة لاستضافتها، وأيضا مقتطفات من حفلات لفنانين عالميين، بينهم الكندي برايز ادامز، وفرقة "مارون 5" الأمريكية.