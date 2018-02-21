شاهد: أول طائرة إيرباص A350-1000 في العالم تصل الدوحة

قالت الخطوط الجوية القطرية (الأربعاء) إنها أصبحت أول شركة طيران في العالم تشغل طائرة إيرباص A350-1000 التي تعد الأكثر تقدماً تكنولوجياً في العالم.

ووصلت الطائرة الأربعاء إلى مطار حمد الدولي قادمة من مصنع إيرباص للطائرات في مدينة تولوز الفرنسية، وعلى متن رحلتها الافتتاحية عدد من كبار الشخصيات، من بينهم أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية؛ وديفيد دوفرنوا، نائب رئيس شركة إيرباص لمبيعات الطائرات التجارية، وجون كيلي، نائب أول رئيس شركة رولز رويس لمنطقة الشرق الأوسط. وحلّقت الطائرة فوق كورنيش الدوحة قبل استقبالها بأقواس المياه لدى وصولها مطار حمد الدولي.

كما أعلنت الخطوط الجوية القطرية استلامها الأربعاء أيضا طائرة جديدة من طراز إيرباص A350-900.

وقال علي شريف العمادي، وزير المالية القطري ورئيس مجلس إدارة مجموعة الخطوط الجوية القطرية: "نفتخر بانضمام طائرة إيرباص A350-1000 إلى أسطول طائرات الخطوط الجوية القطرية في الدوحة. ويأتي استلام هذه الطائرة دليلاً آخر على التزامنا المتواصل بتوسعة عمليات الناقلة الوطنية لدولة قطر، وعلى جهودنا المستمرة لإتاحة أحدث طائرات الركاب وأكثرها تقدماً من الناحية التكنولوجية في الأجواء أمام المسافرين".

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "يسعدنا الترحيب بأول طائرة إيرباص A350-1000 في مدينة الدوحة، حيث تعد هذه الطائرة التجارية الأحدث والأكثر تقدماً تكنولوجياً في العالم. ويسرّني انضمام هذه الطائرة إلى أسطولنا المميز، حيث ستوفّر لمسافرينا مقصورات راقية ورحبة في السماء، بالإضافة إلى تزويدها بمقاعد كيو سويت الحائزة على عدة جوائز عالمية".

وأضاف الباكر: "لا شك بأنها لحظة فخر واعتزاز لي ولدولة قطر، حيث أنه بالرغم من الحصار غير القانوني على دولة قطر، واصلنا النمو والازدهار".

وقالت الخطوط القطرية إنها ستشغل هذه الطائرة على الرحلات الجوية بين الدوحة ولندن.

وحصلت الخطوط الجوية القطرية على مجموعة من الجوائز العام الماضي، من بينها جائزة أفضل خطوط طيران العالم لعام 2017 خلال حفل جوائز سكاي تراكس العالمية لشركات الطيران. كما حصدت الناقلة الوطنية لدولة قطر خلال الحفل أيضاً جائزة أفضل خطوط طيران في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم وجائزة أفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى في العالم.

وتشغّل الخطوط الجوية القطرية أسطولا حديثا من الطائرات يضم أكثر من 200 طائرة تتجه إلى وجهات العمل والسياحة في الشرق الأوسط وأوربا وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.