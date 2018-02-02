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اقتصاد

"بيتكوين" تواصل الهبوط وتتجه لأسوأ أسبوع منذ 2013

عملة بيتكوين الافتراضية
عملة بيتكوين الافتراضية
2/2/2018

هبطت عملة بيتكوين 9% اليوم الجمعة لتتجاوز خسائر العملة الرقمية الأكثر شهرة 30 % هذا الأسبوع وتتجه إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أبريل/نيسان 2013.

وانخفضت بيتكوين إلى ثمانية آلاف و155 دولارا بحلول الساعة 0915 بتوقيت غرينتش في بورصة بيتستامب التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا.
وخسرت عملات رقمية أخرى كبرى أكثر من 20 % من قيمتها في آخر 24 ساعة من التعاملات وفقا لموقع كوين ماركت كاب.

وأدت ردود فعل قوية من جهات تنظيمية ضد العملات الرقمية إلى اتجاه المستثمرين للبيع هذا الأسبوع. وبيتكوين منخفضة بأكثر من النصف مقارنة مع مستوى الذروة الذي بلغ نحو 20 ألف دولار في ديسمبر/كانون الأول.

المصدر : رويترز
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