"آبل" تحقق أكبر أرباح ربع مالي في تاريخها

سجلت شركة "آبل" أرباحا قياسية في الربع المالي المنتهي في 31 ديسمبر كانون ثان، رغم تراجع مبيعات هاتفها الشهير "آي فون".

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لآبل في بيان مساء الخميس: "يسرنا الإبلاغ عن تحقيق أكبر ربع مالي في تاريخ آبل".

وارتفع صافي الأرباح بنسبة 12% على أساس سنوي إلى 20 مليار دولار، لتحطم الشركة بذلك الرقم القياسي الذي تحقق في نفس الفترة في عام 2015 بـ 18.4مليار دولار.

ومع ذلك، تراجعت مبيعات آي فون بمقدار مليون جهاز إلى 77.3 مليون جهاز.

وأرجع بعض المحللين السبب في ذلك إلى طرح جهاز "آي فون إكس" في نوفمبر تشرين ثان بدلا شهر سبتمبر أيلول.

وارتفع سعر آيفون لهذا العام حيث بلغ متوسط سعر الجهاز نحو 796 دولارا، مقابل 695 دولارا، قبل عام.

وسمح هذا السعر لآبل بزيادة إيراداتها رغم تراجع مبيعات آيفون بنسبة 13% إلى 88.3 مليار دولار.