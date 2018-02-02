البث الحي
اقتصاد

"آبل" تحقق أكبر أرباح ربع مالي في تاريخها

2/2/2018

سجلت شركة "آبل" أرباحا قياسية في الربع المالي المنتهي في 31 ديسمبر كانون ثان، رغم تراجع مبيعات هاتفها الشهير "آي فون".

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لآبل في بيان مساء الخميس: "يسرنا الإبلاغ عن تحقيق أكبر ربع مالي في تاريخ آبل".

وارتفع صافي الأرباح بنسبة 12% على أساس سنوي إلى 20 مليار دولار، لتحطم الشركة بذلك الرقم القياسي الذي تحقق في نفس الفترة في عام 2015 بـ 18.4مليار دولار.

ومع ذلك، تراجعت مبيعات آي فون بمقدار مليون جهاز إلى 77.3 مليون جهاز.

وأرجع بعض المحللين السبب في ذلك إلى طرح جهاز "آي فون إكس" في نوفمبر تشرين ثان بدلا شهر سبتمبر أيلول.

وارتفع سعر آيفون لهذا العام حيث بلغ متوسط سعر الجهاز نحو 796 دولارا، مقابل 695 دولارا، قبل عام. 

وسمح هذا السعر لآبل بزيادة إيراداتها رغم تراجع مبيعات آيفون بنسبة 13% إلى 88.3 مليار دولار.

المصدر : الألمانية
المزيد من اقتصاد

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)

الذهب يتراجع للأسبوع الثالث مع تركيز المستثمرين لقاح كورونا

(رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

قطر تبدأ إجراءات قانونية ضد بنك أبوظبي الأول بنيويورك بسبب التلاعب بالسوق

هيئة تنظيم مركز قطر للمال (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)