اتفاقات بقيمة 15 مليار دولار لتصدير الغاز الإسرائيلي لمصر

قالت شركة ديليك الإسرائيلية للحفر إن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار ولوثيان وقعوا اتفاقات مدتها 10 سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى مصر.

وقالت الشركة الإسرائيلية إن الاتفاقيات وقعت مع شركة دولفينوس المصرية، لبيع نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وقالت شركة ديليك في بيان إن ديليك للحفر وشريكتها نوبل إنرجي، ومقرها تكساس، تنويان البدء في مفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط لاستخدام خط الأنابيب التابع لها، كما تدرس خيارات أخرى لتصدير الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب الأردني الإسرائيلي الجاري بناؤه في إطار اتفاق لتزويد شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بالغاز من حقل لوثيان.

ونقلت وكالة رويترز عن يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لديليك للحفر، قوله: "مصر تتحول إلى مركز غاز حقيقي.. هذه الصفقة هي الأولى بين صفقات أخرى محتملة في المستقبل".

من جانبه قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز (الاثنين) إن اتفاقات تصدير الغاز الطبيعي البالغة قيمتها 15 مليار دولار الموقعة مع مصر ستقوي العلاقات بين البلدين.

وقال شتاينتز في بيان "هذه هي المرة الأولى منذ توقيع معاهدات السلام في الشرق الأوسط التي تُوقع فيها مثل هذه الاتفاقات الكبيرة بين البلدين."

وأضاف أن الصفقة "من المتوقع أن تقوي العلاقات الثنائية.