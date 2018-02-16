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اقتصاد

بتكوين تصعد فوق 10 آلاف دولار للمرة الأولى في أسبوعين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
16/2/2018

صعدت عملة بتكوين فوق مستوى عشرة آلاف دولار للمرة الأولى في أكثر من أسبوعين، مع عودة المستثمرين إلى شراء العملة الرقمية الأشهر في العالم. بعد أن هوت بنسبة 70%.

وقفزت بتكوين أمس في تعاملات بورصة بتستامب التي مقرها لوكسمبورغ إلى 10164.00 دولارا بحلول الساعة 1930 بتوقيت جرينتش، مرتفعة 7.09 % عن مستواها في بداية الجلسة.

وتوقع محلل لأسواق العملات أن تسجل بتكوين مستوى قياسيا مرتفعا جديدا بحلول يوليو تموز.

وكانت أول عملة رقمية في العالم قد قفزت بأكثر من 130 % العام الماضي لتصل في السابع عشر من ديسمبر كانون الأول إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق قرب 20 ألف دولار.

المصدر : رويترز
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