قطر للبترول تفوز باستكشاف النفط بـ5 مناطق في خليج المكسيك

أعلنت شركة قطر للبترول، الأربعاء، أنها فازت بعقود الاستكشاف ومشاركة الإنتاج في خمس مناطق بحرية قبالة سواحل المكسيك.

وقالت الشركة في بيان إن "هيئة الموارد الهيدروكربونية الوطنية في المكسيك أعلنت فوز قطر للبترول في اختتام جلسة علنية عقدت في مدينة مكسيكو سيتي، قدَمت خلالها الشركات المشاركة عروضها لمختلف المناطق المعروضة".

وطبقاً للبيان فقد فازت قطر للبترول بحقوق الاستكشاف في المناطق 3 و4 و6 و7 في حوض بيرديدو بالمكسيك في تحالف مكوّن من شركة شل الأمريكية (بحصة 60% وهي المشغّل)، وقطر للبترول (بحصة 40%)

كما فازت بحقوق الاستكشاف في المنطقة 24 في حوض كامبيتشي في تحالف مكوّن من شركة إيني الإيطالية (بحصة 65% وهي المشغّل)، وقطر للبترول (بحصة 35%)

ومن المنتظر أن يتم التوقيع على الاتفاقيات القانونية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقيات الامتياز، بين السلطات المكسيكية والتحالفات الفائزة خلال شهر مايو/أيار المقبل.

وبحسب ذات البيان، قال سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لقطر للبترول "إن هذا الفوز يعكس المكانة المرموقة التي تحتلها قطر للبترول على الساحة الدولية لصناعة النفط والغاز".

وأضاف أن "الفوز بحقوق الاستكشاف البحري في المكسيك التي تحتوي على واحدة من أكثر الفرص الواعدة للتنقيب عن الهيدروكربونات في العالم يعد إنجازا مهما لقطر للبترول".

واستطرد قائلا "ويمثل ذلك خطوة جديدة في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى توسيع بصمتها الدولية ووضع أمريكا اللاتينية على قائمة الاهتمامات الرئيسية للمؤسسة".

وتشكل المناطق المعروضة جزءا من المرحلة الرابعة بالجولة الثانية لمشروع التنقيب في المياه العميقة والتي تتضمن 29 منطقة في أحواض بيرديدو، وكامبيتشي، وريدجز في خليج المكسيك.