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اقتصاد

أرباح "فيسبوك" بالربع الرابع من 2017 دون التوقعات

1/2/2018

أعلنت شركة "فيسبوك" الأمريكية أحد أكبر مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، الأربعاء، ارتفاع صافي أرباحها، ودخلها؛ خلال الربع الرابع من عام 2017؛ لكن بوتيرة أقل من التوقعات.

جاء ذلك في كشف حساب أعدته الشركة المذكورة حول أرباحها في الربع الرابع من العام المنصرم.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة أن "فيسبوك" سجلت صافي أرباح 4.27 مليار دولار (1.44 دولار للسهم) خلال الفترة من أكتوبر/تشرين أول إلى ديسمبر/كانون أول الماضيين، مقابل أرباح 3.57 مليار دولار (1.21 دولار للسهم) خلال نفس الفترة المقارنة عام 2016.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى وصول نصيب السهم من الأرباح إلى 1.94 دولار.

وبحسب الشركة فإنه تم تسجيل زيادة ملحوظة في أعداد رواد فيسبوك الناشطين يوميًا وشهريًا، ليصل عددهم اليومي في الربع الرابع من العام المنصرم 1.4 مليار شخص، أي بزيادة قدرها 13.8% مقارنة بذات الفترة من العام 2016.

فيما بلغ عدد الرواد الناشطين شهريًا، 2.13 مليار شخص في 2017، أي بزيادة قدرها 14.5% مقارنة بذات الفترة من العام السابق عليه.

المصدر : الأناضول
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