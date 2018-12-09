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اقتصاد|الإمارات

توقف نمو حركة السياحة في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018

9/12/2018

أظهرت بيانات رسمية (الأحد) توقف نمو عدد الزوار الأجانب لإمارة دبي في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري وذلك في تباطؤ حاد بقطاع السياحة.

التفاصيل
  • المكتب الإعلامي لحكومة دبي قال إن الإمارة، سجلت 11 مليونا و580 ألف زائر في الأشهر التسعة الأولى حتى 30 من سبتمبر/ أيلول 2018.
  • لم يقدم المكتب رقما سابقا للمقارنة لكن دائرة السياحة والتسوق في دبي أعلنت في العام الماضي تسجيل 11 مليونا و580 ألف زائر في الفترة نفسها وبزيادة 7.5 بالمئة عن العام السابق.

 

  • بلغ حجم قطاع السياحة 109 مليارات درهم (29.7 مليار دولار) في نهاية 2017 وفقا لبيانات دائرة السياحة.
  • قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على تويتر إن معظم الزوار الوافدين من الخارج هذا العام حتى الآن قدموا من الهند، ثم السعودية والمملكة المتحدة.
مطار دبي

 

خلفية
  • أنفقت دبي مليارات الدولارات لبناء مراكز جذب سياحي  مثل برج خليفة أطول بناية في العالم.
  • خففت الإمارات قواعد منح التأشيرة للصينيين والروس في السنوات الأخيرة بهدف دعم السياحة.
  • تباطؤ النمو في حركة الركاب بمطار دبي الدولي هذا العام بعد 15 عاما من تسجيل زيادات كبيرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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