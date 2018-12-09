توقف نمو حركة السياحة في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018

أظهرت بيانات رسمية (الأحد) توقف نمو عدد الزوار الأجانب لإمارة دبي في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري وذلك في تباطؤ حاد بقطاع السياحة.

التفاصيل

المكتب الإعلامي لحكومة دبي قال إن الإمارة، سجلت 11 مليونا و580 ألف زائر في الأشهر التسعة الأولى حتى 30 من سبتمبر/ أيلول 2018.

لم يقدم المكتب رقما سابقا للمقارنة لكن دائرة السياحة والتسوق في دبي أعلنت في العام الماضي تسجيل 11 مليونا و580 ألف زائر في الفترة نفسها وبزيادة 7.5 بالمئة عن العام السابق.

بلغ حجم قطاع السياحة 109 مليارات درهم (29.7 مليار دولار) في نهاية 2017 وفقا لبيانات دائرة السياحة.

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على تويتر إن معظم الزوار الوافدين من الخارج هذا العام حتى الآن قدموا من الهند، ثم السعودية والمملكة المتحدة.

مطار دبي

خلفية