لأجل ترمب..السعودية تضحي بـ 200 مليار ريال من عوائد النفط

مع تزايد الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على السعودية، رفعت المملكة إنتاجها من النفط إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ما القصة؟

تراوح إنتاج السعودية اليومي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بين 11.1 و11.3 مليون برميل يوميا، وعلى إثر ذلك بدأت أسعار النفط في التراجع بأكثر من 30%.

انخفاض الأسعار يضر بشدة ميزانيات الدول المنتجة، ويأتي على رأس الدول المتضررة السعودية التي تستحوذ على نحو ثلث إنتاج منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك"، الذي بلغ خلال شهر أكتوبر الماضي 32.9 مليون برميل يوميا، كانت حصة السعودية منها 10.63 مليون برميل.

خسائر

مثلت الإيرادات النفطية نسبة 68.3% من إيرادات المملكة في العام الماضي 2017، وبحسب تقرير الأداء للموازنة العامة السعودية وصل إجمالي الإيرادات النفطية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث مبلغ 452 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 307.3 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي 2017، بزيادة بلغت 144.7 مليار ريال (الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي) وبنسبة 47%.

بلغت الزيادة خلال الربع الثالث (يوليو- سبتمبر) من العام الحالي 59.65 مليار ريال بنسبة 63%، حيث ارتفعت الإيرادات النفطية إلى 153.95 مليار ريال، من 94.3 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

بلغ متوسط سعر البرميل خلال الربع الثالث من العام الماضي 50 دولارا للبرميل، وبلغ متوسط إنتاج السعودية 9.99 ملايين برميل يوميا، بينما وصل متوسط السعر إلى 74.2 دولارا للبرميل خلال نفس الفترة من العام الحالي، وبلغ متوسط الإنتاج 10.42 مليون برميل يوميا.

بهذه المعدلات وفي حال انخفاض أسعار النفط لنفس مستوياتها العام الماضي، تخسر السعودية نحو 200 مليار ريال من إيراداتها النفطية.

خالد الفالح وزير النفط السعودي خلال اجتماع منظمة أوبك ـ أرشيف

عجز وديون وتآكل الاحتياطي

سجلت ميزانية السعودية عجزا لثلاث سنوات متتالية، بلغ 17 مليار دولار في 2014، ثم صعد لذروته في 2015 إلى 97 مليار دولار، وبلغ 79 مليار دولار في 2016، ليصل العجز إلى 63.6 مليار دولار خلال عام 2017، ومن المتوقع أن يبلغ العجز 52 مليار دولار بنهاية العام الحالي.

سجل الدين العام السعودي رقما قياسيا بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي بلغ 549.5 مليار ريال (146.5 مليار دولار)، مقارنة بمبلغ 443.3 مليار ريال في نهاية ديسمبر/ كانون ثاني الماضي، بزيادة قدرها 106.2مليار ريال، منها 294.5 مليار ريال قروضا داخلية، ومبلغ 255 مليار ريال قروضا خارجية.

كما انخفض إجمالي الأصول الاحتياطية لدى مؤسسة النقد السعودي من 2.72 تريليون ريال عام 2013، إلى 1.9 تريليون ريال (الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي) نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 30%.

أصل الحكاية

بعد أن وصل سعر النفط أعلى ارتفاع له في يونيو/ تموز 2014، ليبلغ 108 دولارات للبرميل.

شهدت الأسعار انخفاضا منتصف يناير/ كانون ثاني 2016 تحت مستوى 30 دولارا للبرميل، وكانت المرة الأولى التي يصل فيها إلى هذا المستوى منذ 12 عاما.

ورغم الخلاف داخل "أوبك" حول كمية الإنتاج حيث تطمح بعض الدول إلى خفضه، وتصر دول أخرى، كالسعودية، على إبقائه على حاله.

إلا أن أوبك وشركائها من المنتجين خارج المنظمة، وعلى رأسهم روسيا، اتفقوا في 30 نوفمبر/تشرين ثاني 2016 بفيينا على خفض إنتاج "أوبك" بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا، اعتباراً من أول يناير/كانون ثاني 2017، وخفض إنتاج الدول غير الأعضاء بالمنظمة بمعدل 600 ألف برميل يوميا، منها 300 ألف برميل من روسيا، وحال صدور القرار قفز سعر خام برنت لأكثر من 7%.

بدأت أسعار النفط تتعافى لينتهي عام 2017 عند مستوى 67 دولار للبرميل، ومع بداية العام الحالي استمر الصعود ليصل سعر البرميل مستوى 80 دولارا في 12 سبتمبر/أيلول الماضي.

في الاجتماع نصف السنوي، للمنظمة، الذي عقد 22 يونيو 2018 في مقرها بالعاصمة النمساوية، فيينا، قررت "أوبك" زيادة إنتاجها، لتلبية الطلب العالمي اعتبارا من شهر يوليو/تموز الماضي

انخفضت الأصول الاحتياطية لدى "النقد السعودي" من 2.7 تريليون ريال عام 2013، إلى 1.9 تريليون ريال نهاية يونيو الماضي

استجابة سلمان

في الثلاثين من يونيو/ حزيران الماضي قال ترمب في تغريدة عبر تويتر "تحدثت إلى الملك سلمان وشرحت له أنني أطلب زيادة إنتاج السعودية من النفط بسبب الاضطرابات في إيران وفنزويلا، ووافق على طلبي".

في العشرين من سبتمبر/ أيلول الماضي كتب ترمب على تويتر "نحن نحمي دول الشرق الأوسط، وبدوننا لن يكونوا آمنين في الأمد الطويل، ومع ذلك هم يواصلون دفع أسعار النفط للارتفاع! سنتذكر ذلك".

أضاف "على منظمة أوبك المحتكرة للسوق أن تدفع الأسعار للانخفاض الآن"

تراجع فوري

على الفور وفي نفس اليوم تراجعت أسعار النفط وانخفضت أسعار مزيج برنت بنسبة 0.9%، لتبلغ 78.70 دولارا للبرميل.

كان ذلك قبل ثلاثة أيام من الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق خفض الإنتاج النفطي لأعضاء منظمة "أوبك" وشركائها، بالجزائر لمناقشة كيفية توزيع زيادات في المعروض للتعويض عن النقص في الإمدادات الإيرانية، حيث اتفق أعضاء المنظمة على الالتزام بتنفيذ اتفاق خفض الإنتاج بنسبة 100%.

تزايدت ضغوط الرئيس الأمريكي ترمب على السعودية لزيادة إنتاج النفط بعد مقتل خاشقجي

مقتل خاشقجي

عاودت أسعار النفط الارتفاع لتبلغ ذروتها عند مستوى 87 دولارا للبرميل في الثالث من أكتوبر/ تشرين ثاني الماضي، قرب أعلى مستوى لها في حوالي 4 أعوام قبل يوم من اكتشاف مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.

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