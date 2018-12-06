كندا تعتقل المديرة المالية لهواوي لانتهاك عقوبات على إيران

قالت وزارة العدل الكندية إن السلطات اعتقلت المديرة المالية لشركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي، للاشتباه في أنها انتهكت العقوبات الأمريكية على إيران.
التفاصيل:
- متحدث باسم وزارة العدل الكندية قال إن "مينغ وانزو" اعتقلت في الأول من ديسمبر/ كانون الأول في فانكوفر وتحدد يوم الجمعة موعدا لمثولها أمام المحكمة.
- المتحدث أبلغ وسائل إعلام بأن هناك خطوات لتسليم مينغ إلى الولايات المتحدة.
- المتحدث أشار إلى هناك حظر نشر في القضية بطلب من مينغ، ومن ثم ليس بإمكانه تقديم المزيد من المعلومات.
- مينغ وانزو هي عضو بمجلس إدارة شركة هواوي وابنة مؤسسها رين شنغ.
- هواوي أكدت اعتقال مينغ في بيان وقالت إنها لم تتلق معلومات كافية بشأن التهم الموجهة لها.
- الشركة أضافت أنها ليست "على علم بأي مخالفة ارتكبتها السيدة منغ".
- متحدث باسم السفارة الصينية في كندا طالب بالإفراج فورا عن مينغ، مشيرا إلى أن بلاده قدمت "احتجاجا شديد اللهجة للولايات المتحدة وكندا وحثتهما على تصحيح الخطأ على الفور وإعادة الحرية الشخصية لمينغ".
- المتحدث أضاف أن مينغ "لم تنتهك أي قانون أمريكي أو كندي".
- صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت إن ممثلي الادعاء في نيويورك يحققون فيما إذا كانت شركة هواوي قد انتهكت العقوبات الأمريكية ضد إيران.
- إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سبق أن أشارت إلى شركة هواوي باعتبارها تهديد للسيادة الأمريكية.
- الولايات المتحدة ضغطت على كندا وحلفائها الآخرين لعدم استخدام معدات هواوي في شبكات اتصالات الجيل الخامس الجديدة.