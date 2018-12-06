النفط يهبط 5% بعد تصريحات وزيرالطاقة السعودي

هوت أسعار النفط نحو خمسة في المئة إثر تصريحات لوزير الطاقة السعودي قبيل اجتماع لأعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في العاصمة النمساوية فيينا لاتخاذ قرار بشأن خفض الإنتاج.

التفاصيل:

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح صرح قبل بدء الاجتماع بأن دول أوبك ستكون مرتاحة لخفض يبلغ مليون برميل يوميا فقط.

الفالح قال إن هذا الخفض "يجب توزيعه بالتساوي بين الدول الأعضاء" وفق النسب المئوية لإنتاجها.

التوقعات بشأن حجم الانخفاض كانت تشير إلى انخفاض يتراوح بين مليون ومليون و400 ألف برميل يوميا.

خلال التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 58.36 دولارا للبرميل، وتراجعت عقود الخام الأمريكي إلى 50.57 دولارا للبرميل.

خام برنت والخام الأمريكي خسرا نحو 30 في المئة من قيمتهما خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

إنتاج دول الأوبك من النفط ارتفع بأكثر من 4 في المئة منذ منتصف 2018 متجاوزا 33 مليون برميل يوميا.

كما زاد إنتاج النفط من أكبر منتجي العالم، أوبك وروسيا والولايات المتحدة، إلى 56 مليونا و380 ألف برميل يوميا.

خلفية:

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعا الأربعاء أعضاء أوبك إلى عدم تخفيض الإنتاج، مؤكدا أن اسعار النفط العالمية يجب أن تظل منخفضة.

ترمب كتب على موقع تويتر "آمل أن تبقي أوبك على تدفق النفط كما هو دون قيود. العالم لا يريد ولا يحتاج أن يرى أسعار النفط ترتفع".

Hopefully OPEC will be keeping oil flows as is, not restricted. The World does not want to see, or need, higher oil prices! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2018