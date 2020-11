النفط يهبط 5% بعد تصريحات وزيرالطاقة السعودي

هوت أسعار النفط نحو خمسة في المئة إثر تصريحات لوزير الطاقة السعودي قبيل اجتماع لأعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في العاصمة النمساوية فيينا لاتخاذ قرار بشأن خفض الإنتاج.

التفاصيل:

خلفية:

Hopefully OPEC will be keeping oil flows as is, not restricted. The World does not want to see, or need, higher oil prices!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2018