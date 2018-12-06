النفط يهبط 5% بعد تصريحات وزيرالطاقة السعودي

هوت أسعار النفط نحو خمسة في المئة إثر تصريحات لوزير الطاقة السعودي قبيل اجتماع لأعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في العاصمة النمساوية فيينا لاتخاذ قرار بشأن خفض الإنتاج.
التفاصيل:
- وزير الطاقة السعودي خالد الفالح صرح قبل بدء الاجتماع بأن دول أوبك ستكون مرتاحة لخفض يبلغ مليون برميل يوميا فقط.
- الفالح قال إن هذا الخفض "يجب توزيعه بالتساوي بين الدول الأعضاء" وفق النسب المئوية لإنتاجها.
- التوقعات بشأن حجم الانخفاض كانت تشير إلى انخفاض يتراوح بين مليون ومليون و400 ألف برميل يوميا.
- خلال التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 58.36 دولارا للبرميل، وتراجعت عقود الخام الأمريكي إلى 50.57 دولارا للبرميل.
- خام برنت والخام الأمريكي خسرا نحو 30 في المئة من قيمتهما خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
- إنتاج دول الأوبك من النفط ارتفع بأكثر من 4 في المئة منذ منتصف 2018 متجاوزا 33 مليون برميل يوميا.
- كما زاد إنتاج النفط من أكبر منتجي العالم، أوبك وروسيا والولايات المتحدة، إلى 56 مليونا و380 ألف برميل يوميا.
خلفية:
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعا الأربعاء أعضاء أوبك إلى عدم تخفيض الإنتاج، مؤكدا أن اسعار النفط العالمية يجب أن تظل منخفضة.
- ترمب كتب على موقع تويتر "آمل أن تبقي أوبك على تدفق النفط كما هو دون قيود. العالم لا يريد ولا يحتاج أن يرى أسعار النفط ترتفع".
- وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بأن الولايات المتحدة "ليست في موقع" يسمح لها بأن تملي على دول أوبك سلوكها.
- الفالح قبل اجتماع أوبك الخميس إن واشنطن "ليست في موقع يسمح لها بأن تقول لنا ماذا علينا أن نفعل. لا أحتاج إلى إذن أحد لخفض" الإنتاج.
- وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنغنه علق على تغريدة ترمب بالقول "إنها المرة الأولى التي يقول فيها رئيس أمريكي لأوبك ماذا عليها أن تفعل".
- الوزير الإيراني أضاف "عليهم (الأمريكيون) أن يعرفوا أن أوبك ليس فرعا من وزارة الخارجية الأمريكية".
- زنغنه قال إن معظم دول أوبك تريد سعرا للخام يتراوح بين ستين وسبعين دولارا.