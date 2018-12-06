أمريكا تسجل أكبر عجز تجاري في 10 سنوات

ارتفع العجز التجاري الأمريكي في أكتوبر/تشرين الأول إلى مستوى غير مسبوق منذ عشر سنوات تحت تأثير واردات قياسية وتراجع في الصادرات.
التفاصيل
- أرقام نشرتها وزارة التجارة الأمريكية أفادت بأن العجز في قطاعي البضائع والخدمات بلغ 55.5 مليار دولار مع تراجع الصادرات بنسبة 0.1 بالمئة إلى 211 مليار دولار، وارتفاع الواردات بنسبة 0.2 بالمئة إلى 266.5 ملياراً.
- رفعت وزارة التجارة الأمريكية تقديراتها للعجز في سبتمبر/أيلول.
- العجز المسجل أعلى من تقديرات المحللين الذين كانوا يتوقعون أن يبلغ 54.7 مليار دولار.
- العجز في قطاع البضائع وحده ارتفع بنسبة 9.8 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول.
- العجز في الميزان التجاري للبضائع مع الصين، التي تسعى واشنطن للتوصل إلى اتفاق تجاري معها بعد إعلان الهدنة بينهما الأسبوع الماضي، سجل ارتفاعا جديدا في أكتوبر/تشرين الأول ليبلغ 38.18 مليار دولار بزيادة قدرها 2%.
- وزارة التجارة قالت إن العجز مع بيجين، غير المصحح وفق التبدلات الفصلية، يعد رقما قياسيا مطلقا.
- اشترى الأمريكيون في أكتوبر/تشرين الأول كميات أكبر من المواد الاستهلاكية والصيدلانية والسيارات وقطع غيار السيارات. كما اشتروا مزيدا من الخدمات في الخارج، مثل السفر.
- في المقابل، تراجعت واردات أجهزة الاتصالات وقطع المعلوماتية والحواسيب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
- الصادرات انخفضت في القطاع الغذائي والمشروبات وكذلك قطاع الطيران المدني الأساسي الذي يرفع تقليديا حجم الصادرات الأمريكية.
- حسب التوزيع الجغرافي، بلغ العجز في البضائع مع الاتحاد الأوربي 15.05 مليار دولار، بزيادة تبلغ ستة بالمئة.
- العجز التجاري المتراكم على مدى عشرة أشهر ارتفع مع بقية دول العالم بنسبة 11.4 بالمئة على الرغم من محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خفضه.
- بحسب أرقام أكتوبر/ تشرين الأول، انخفض العجز التجاري الأمريكي مع كندا والمكسيك بنسبة 8.3 بالمئة و15.2 بالمئة على التوالي.
- ترمب فرض هذه السنة إجراءات حمائية عديدة خصوصا في قطاع الفولاذ والألمنيوم.
- العجز المسجل قياسي على الرغم من الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.