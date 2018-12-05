مصر تعتزم إصدار عملات بلاستيكية.. تعرف عليها

أثار إعلان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر عن اعتزام البنك إصدار عملات بلاستيكية جديدة استغرابا واسعا، لكن ما لا يعلمه كثيرون أن دولا عدة تستخدم عملات بلاستيكية.

تصريحات محافظ البنك المركزي المصري:

العملة البلاستيكية ستسهم في الحد من التزوير، وتخفيض تكاليف الطباعة، وتحسين مستوى الأوراق التي تتداول بشكل كبير، إذ تتدهور حالة العملة الورقية بشكل سريع بعد تداولها.

العملة البلاستيكية لن تكون شبيهه بالعملات المعدنية، وإنما ستكون في حجم العملة الورقية المتداولة وبنفس تصميمها كل حسب فئته.

سيبدأ البنك المركزي طباعة فئات النقود البلاستيكية بشكل تدريجي من مطبعته الجديدة في العاصمة الإدارية، على أن تكون البداية بفئة الـ 10 جنيهات.

ما هي النقود البلاستيكية؟