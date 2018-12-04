بوادر أزمة ألمانية أمريكية بسبب السيارات

حذرت منظمة التجارة العالمية اليوم الثلاثاء من أن النظام العالمي للتجارة الدولية يواجه أزمة بسبب رسوم أمريكية محتملة على السيارات الألمانية.

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تجمع رؤساء شركات صناعة السيارات الألمانية في واشنطن لتفادي رسوم محتملة على واردات الولايات المتحدة من السيارات الفاخرة.

كبار المسؤولين في دايملر وبي إم دبليو وفولكسفاغن تم استدعاؤهم إلى الولايات المتحدة للاجتماع مع المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو لمناقشة المساعي الأمريكية "لإعادة التوازن" للتجارة العالمية.

الاجتماع يأتي بعد أشهر من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه ربما يفرض رسوما كبيرة على السيارات المستوردة، وبعد أيام من توصله إلى هدنة في حرب تجارية على نطاق أوسع مع الصين.

كارل برونر نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية قال في مؤتمر لصناعة السيارات بفولفسبرغ في ألمانيا: يمر النظام بأزمة، وسنرى كيف سيتطور ذلك.

برونر: التجارة العالمية والرخاء لا يمكن استمرارهما عندما تتخذ دول كبيرة إجراء أحاديا يخالف القواعد والمبادئ المعتادة.

برونر: نحتاج يقينا قانونيا وقدرة على التنبؤ، وإذا فعل الجميع ما يريدونه فقط ، فسينتهي الأمر.

برونر: زيارة رؤساء شركات صناعة السيارات الألمانية ربما تساعد إدارة ترمب في إدراك أثر الرسوم على التجارة العالمية.

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