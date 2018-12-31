توقف المفاوضات بين مصر و"إعمار العقارية" لتطوير العاصمة الإدارية

أعلنت شركة العاصمة الإدارية الجديدة المصرية توقف المفاوضات مع شركة "إعمار" العقارية الإماراتية بشأن تطوير 1500 فدان نحو 6 كيلومترات مربعة في مشروع العاصمة الإدارية.

ورأت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية أن هذا يكشف عن الصعوبات التي تواجهها القاهرة لإشراك شركات أجنبية كبرى في المشروع.

ما القصة؟

الوكالة نقلت عن رئيس الشركة أحمد زكي عابدين، أن "إعمار" تطرح سعراً أقل من 223 دولاراً للمتر المربع للمناطق السكنية.

عابدين، قال في مقابلة هاتفية مع "بلومبرغ" إن المفاوضات توقفت لأن الشركة الإماراتية أرادت شراء المتر المربع من الأرض بسعر أقل من السعر الذي عادة ما يباع به المتر في المناطق السكنية في المشروع والذى يتراوح بين 3.5 ألف و4 آلاف جنيه للمتر.

تصريحات عابدين تأتي بعد أن انسحبت شركة "فورتشن لاند – China Fortune " الصينية من مشروع بقيمة 20 مليار دولار في العاصمة الإدارية الجديدة، وقال المسئولون المصريون إن الطرفين اختلفا على نسبة المشاركة في عوائد الإيرادات.

المدير التنفيذي الإقليمي لإعمار محمد الدهان، رفض التعليق على الأمر.

"بلومبرغ" أشارت إلى أن مشاركة "إعمار" العقارية، ومقرها دبي، مطور أطول ناطحة سحاب في العالم في دبي، كانت ستزيد جاذبية المشروع الذي تتجاوز قيمته مليارات الدولارات والذي يشرف عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

متحدث باسم إعمار مصر، في فرع الشركة بالقاهرة، قال إن الاهتمام بالعاصمة الإدارية الجديدة والأراضي الأخرى التي تطرحها الدولة لا يزال قائما، وأضاف أن هذه المشروعات تخضع للمفاوضات والتقييم المالي طويل الأجل من قبل كل الأطراف المعنية.

ليست هذه المرة الأولى التي يحدث فيها خلاف بين مصر وشركة إعمار للتوصل لاتفاق بشأن العاصمة الإدارية الجديدة التي تم الإعلان عنها بضجة هائلة في عام 2015.

مصر تخطط لتحويل 700 كيلو متر مربع من الصحراء إلى عاصمة لامعة ومركز تجاري تتخلله الحدائق والبحيرات.

خلفية: