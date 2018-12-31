أمريكا تسجل رقما تاريخيا لإنتاج النفط بـ 11.5 مليون برميل يوميا

أظهرت بيانات حكومية أمريكية أن إنتاج النفط الخام بلغ مستوى جديدا هو الأعلى على الإطلاق متجاوزا 11.5 مليون برميل يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول.
التفاصيل:
- إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قالت في تقرير شهري إن إنتاج الخام الأمريكي ارتفع 79 ألف برميل يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 11.537 مليون برميل يوميا.
- الإدارة عدلت بياناتها لإنتاج النفط في سبتمبر/ أيلول بالخفض 17 ألف برميل يوميا إلى 11.458 مليون برميل يوميا.
- إنتاج النفط الأمريكي تجاوز المستوى القياسي المسجل عام 1970، والبالغ 10.04 مليون برميل يوميا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وسجل مستويات قياسية مرتفعة شهرية على مدى خمسة أشهر متتالية منذ يونيو/ حزيران.
- إنتاج النفط زاد إلى 4.7 مليون برميل يوميا في تكساس، و1.37 مليون برميل يوميا في نورث داكوتا و772 ألف برميل يوميا في نيو مكسيكو. وهبط الإنتاج في الحقول البحرية بخليج المكسيك إلى 1.74 مليون برميل يوميا.
- وفقا لتقرير إدارة معلومات الطاقة، ارتفع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 96.7 مليار قدم مكعبة يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول.
- في تكساس، أكبر ولاية منتجة للغاز في البلاد، زاد الإنتاج إلى 25.2 مليار قدم مكعبة يوميا مقارنة مع سبتمبر/ أيلول. وبلغ الإنتاج 22.3 مليار قدم مكعبة يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول 2017.
- في بنسلفانيا، ثاني أكبر ولاية منتجة للغاز، ارتفع الإنتاج إلى 17.9 مليار قدم مكعبة في أكتوبر/ تشرين الأول، بارتفاع 1.1 في المئة عن سبتمبر أيلول. ويقابل هذا إنتاج بلغ 14.4 مليار قدم مكعبة يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول 2017.
توقعات 2019:
- أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المرجح تداول أسعار النفط الخام دون 70 دولارا للبرميل في 2019، برغم الجهود التي تقودها أوبك لدعم السوق بفعل الإنتاج الفائض القادم معظمه من الولايات المتحدة، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
- المسح، الذي شمل 32 اقتصاديا ومحللا، توقع أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي برنت 69.13 دولار للبرميل في 2019 بانخفاض أكثر من خمسة دولارات عن توقع الشهر الماضي.
- بلغ متوسط سعر برنت 71.76 دولار للبرميل في 2018.
- منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون آخرون من بينهم روسيا اتفقوا على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا لمحاولة تصريف مخزونات الخام العالمية ودعم الأسعار.
- لكن التخفيضات لن تدخل حيز التنفيذ قبل يناير/ كانون الثاني بينما تراجعت الأسعار أكثر من 15 بالمئة منذ الإعلان.
- مسح رويترز توقع أن يبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي الخفيف 61.05 دولار للبرميل في 2019.
- بلغ متوسط السعر 64.98 دولار في 2018.
- المحللون يقولون إن إنهاء الاستثناءات الأمريكية في العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية سيضع ضغوطا إضافية على أسعار الخام.
- أسعار النفط سجلت في عام 2018 أول خسارة سنوية لها منذ 2015، بعد أن تراجعت بأكثر من 20 في المئة.
- أسعار النفط الخام تراجعت بنسبة 38 في المئة في نيويورك خلال الربع الأخير من العام، وهو الأسوأ خلال أربع سنوات.
- وكالة أنباء "بلومبرغ" أشارت إلى أنه في ظل ازدهار انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، يمكن أن تواجه أسواق النفط العالمية زيادة في الإمدادات العام المقبل.
- أسعار النفط الخام ارتفعت إلى أعلى معدلاتها خلال أربع سنوات، في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول على خلفية المخاوف من أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة على صادرات النفط الإيراني إلى تراجع الإمدادات.
- قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب بإعفاء الكثير من المشترين أدى إلى تراجع الأسعار خلال أسابيع.