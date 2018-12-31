أمريكا تسجل رقما تاريخيا لإنتاج النفط بـ 11.5 مليون برميل يوميا

أظهرت بيانات حكومية أمريكية أن إنتاج النفط الخام بلغ مستوى جديدا هو الأعلى على الإطلاق متجاوزا 11.5 مليون برميل يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول.

التفاصيل:

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قالت في تقرير شهري إن إنتاج الخام الأمريكي ارتفع 79 ألف برميل يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 11.537 مليون برميل يوميا.

الإدارة عدلت بياناتها لإنتاج النفط في سبتمبر/ أيلول بالخفض 17 ألف برميل يوميا إلى 11.458 مليون برميل يوميا.

إنتاج النفط الأمريكي تجاوز المستوى القياسي المسجل عام 1970، والبالغ 10.04 مليون برميل يوميا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وسجل مستويات قياسية مرتفعة شهرية على مدى خمسة أشهر متتالية منذ يونيو/ حزيران.

إنتاج النفط زاد إلى 4.7 مليون برميل يوميا في تكساس، و1.37 مليون برميل يوميا في نورث داكوتا و772 ألف برميل يوميا في نيو مكسيكو. وهبط الإنتاج في الحقول البحرية بخليج المكسيك إلى 1.74 مليون برميل يوميا.

وفقا لتقرير إدارة معلومات الطاقة، ارتفع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 96.7 مليار قدم مكعبة يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول.

في تكساس، أكبر ولاية منتجة للغاز في البلاد، زاد الإنتاج إلى 25.2 مليار قدم مكعبة يوميا مقارنة مع سبتمبر/ أيلول. وبلغ الإنتاج 22.3 مليار قدم مكعبة يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

في بنسلفانيا، ثاني أكبر ولاية منتجة للغاز، ارتفع الإنتاج إلى 17.9 مليار قدم مكعبة في أكتوبر/ تشرين الأول، بارتفاع 1.1 في المئة عن سبتمبر أيلول. ويقابل هذا إنتاج بلغ 14.4 مليار قدم مكعبة يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

توقعات 2019: