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اقتصاد

آسيا تايمز: قطر تغلبت على الحصار وتتنظر كأس العالم

رصيف لتصدير الغاز المسال في قطر
رصيف لتصدير الغاز المسال في قطر
30/12/2018

قال تقرير لموقع آسيا تايمز إن قطر تغلبت على أسوأ تداعيات الحصار المفروض عليها منذ عام ونصف تقريبا.

أبرز ما ورد في التقرير
  • إن عام 2019 المقبل، سيشهد مزيدا من التحسن فيما يتعلق بوضعها كقوة عالمية في مجال الغاز الطبيعي.
  • قطر ستعمل خلال العام المقبل على عملية ضخمة لإعادة تجديد صناعة تسييل الغاز الطبيعي.
  • ستواصل قطر أيضا العمل على مشروعات ضخمة للبنية الأساسية استعدادا لتنظيم كأس العالم عام 2022.
  • نقل عن المحلل الاقتصادي رورير فايفي توقعاته بأن يحقق الاقتصاد القطري نموا بنسبة 2% خلال عام 2018 وأن يرتفع معدل النمو إلى 2.2% خلال عام 2019.
  • مشروعات التطوير والتحديث لقطاع إنتاج الغاز الطبيعي والغاز المسال التي تعمل عليها قطر، ستزيد إنتاجها بنحو 40% في عام 2020.
  • قطر لديها نحو 14% من الاحتياطيات العالمية من الغاز الطبيعي، كما أنها تورد أكثر من 27.6% من واردات العالم من الغاز الطبيعي المسال.
  • آسيا هي أكبر أسواق الغاز المسال القطري، حيث يستهلك السوق الآسيوي 71% من صادراته.
  • كشف عن أن توقيع الصين مؤخرا اتفاقا مع قطر لمضاعفة حجم شحنات الغاز الطبيعي المسال إليها.
خلفيات:
  • في يونيو /حزيران 2017 قطعت كل من السعودية ومصر والبحرين والإمارات العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر وفرضت عليها حصارا جويا وبريا بتهمة دعم الإرهاب، الأمر الذي نفته الدوحة.
  • فازت قطر بتنظيم كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، والمنتظر عقده في الدوحة.
المصدر : آسيا تايمز
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