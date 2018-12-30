آسيا تايمز: قطر تغلبت على الحصار وتتنظر كأس العالم

قال تقرير لموقع آسيا تايمز إن قطر تغلبت على أسوأ تداعيات الحصار المفروض عليها منذ عام ونصف تقريبا.

أبرز ما ورد في التقرير

إن عام 2019 المقبل، سيشهد مزيدا من التحسن فيما يتعلق بوضعها كقوة عالمية في مجال الغاز الطبيعي.

قطر ستعمل خلال العام المقبل على عملية ضخمة لإعادة تجديد صناعة تسييل الغاز الطبيعي.

ستواصل قطر أيضا العمل على مشروعات ضخمة للبنية الأساسية استعدادا لتنظيم كأس العالم عام 2022.

نقل عن المحلل الاقتصادي رورير فايفي توقعاته بأن يحقق الاقتصاد القطري نموا بنسبة 2% خلال عام 2018 وأن يرتفع معدل النمو إلى 2.2% خلال عام 2019.

مشروعات التطوير والتحديث لقطاع إنتاج الغاز الطبيعي والغاز المسال التي تعمل عليها قطر، ستزيد إنتاجها بنحو 40% في عام 2020.

قطر لديها نحو 14% من الاحتياطيات العالمية من الغاز الطبيعي، كما أنها تورد أكثر من 27.6% من واردات العالم من الغاز الطبيعي المسال.

آسيا هي أكبر أسواق الغاز المسال القطري، حيث يستهلك السوق الآسيوي 71% من صادراته.

كشف عن أن توقيع الصين مؤخرا اتفاقا مع قطر لمضاعفة حجم شحنات الغاز الطبيعي المسال إليها.

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