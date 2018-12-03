شاهد: قطر تعلن انسحابها من "أوبك" مطلع العام الجديد

قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، إن قطر ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول، (أوبك)، اعتبارا من يناير/ كانون الثاني المقبل.
وأكد الكعبي، في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن قرار الانسحاب جاء بعد مراجعة قطر سبل تحسين دورها العالمي، والتخطيط لاستراتيجية طويلة الأجل.
وأضاف أن بلاده ستواصل الالتزام بجميع التعهدات كأي دولة خارج أوبك.
وفي إشارة للغاز الطبيعي، أكد الوزير أن قطر ترى أنه من المهم التركيز على السلعة الأولية التي تبيعها.
وقطر عضو في أوبك منذ سبعة وخمسين عاما، وبلغ إنتاجها من البترول الشهر الماضي 600 ألف برميل يومياً، لكنها أكبر مصدر للغاز المسال في العالم.
وأكد الوزير القطري استمرار استراتيجية بلاده في التوسع بإنتاج النفط والغاز، مشيرا الى أن توسيع إنتاج الغاز سيعتمد على التمويل الحكومي دون اللجوء إلى أي قروض.
أبرز تصريحات وزير الطاقة القطري:
- قطر ستنسحب من أوبك اعتبارا من يناير 2019.
- قطر أبلغت أوبك بقرار الانسحاب صباح اليوم.
- قطر ستواصل الالتزام بجميع تعهداتها مثل أي دولة خارج أوبك.
- تأثير قطر على قرارات إنتاج نفط أوبك "محدود".
- القرار لم يكن سهلًا بعد أن استمرت قطر عضوًا في أوبك لمدة 57 عامًا.
- اجتماع أوبك القادم سيكون الأخير الذي تحضره قطر.
- قرار الانسحاب من أوبك جاء بعد مراجعة سبل تحسين الدور الدولي والاستراتيجية طويلة الأجل.
- قرار الانسحاب من أوبك يرجع لأسباب فنية واستراتيجية وليست سياسية.
- قرار الانسحاب لا يتصل "بالحصار" المفروض عليها من قبل بعض الدول العربية.
- الاستثمارات في مشاريع النفط الأجنبية ستستمر رغم الانسحاب من أوبك.
- قطر ستكون ملتزمة بما تتخذه أوبك من قرارات حتى نهاية عضويتها.
- قرار الانسحاب يتماشى مع رغبة قطر في تركيز جهودها على تطوير قطاع الغاز الطبيعي.
- قطر تتحرك صوب زيادة إنتاج الغاز المسال من 77 مليونا إلى 110 ملايين طن سنويا.
- أهداف تأسيس منتدى الدول المصدرة للغاز يختلف عن أوبك، وليس من بين أهداف المنتدى تحديد كميات الإنتاج للدول المشاركة فيه.
- سيتم إنشاء مجمع للبتروكيماويات لتكسير الايثلين في منطقة رأس لفان.
- قطر للبترول تدرس الدخول في شراكات لإنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة.
- قطر للبترول قد تصبح أحد مصدري الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة عبر مشروعها محطة غولدن باس للغاز الطبيعي المسال.
- أحد الخيارات المطروحة حاليًا هو دخول قطر للبترول في استثمارات تتعلق بالغاز الصخري.