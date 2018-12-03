شاهد: قطر تعلن انسحابها من "أوبك" مطلع العام الجديد

قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، إن قطر ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول، (أوبك)، اعتبارا من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأكد الكعبي، في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن قرار الانسحاب جاء بعد مراجعة قطر سبل تحسين دورها العالمي، والتخطيط لاستراتيجية طويلة الأجل.

وأضاف أن بلاده ستواصل الالتزام بجميع التعهدات كأي دولة خارج أوبك.

وفي إشارة للغاز الطبيعي، أكد الوزير أن قطر ترى أنه من المهم التركيز على السلعة الأولية التي تبيعها.

وقطر عضو في أوبك منذ سبعة وخمسين عاما، وبلغ إنتاجها من البترول الشهر الماضي 600 ألف برميل يومياً، لكنها أكبر مصدر للغاز المسال في العالم.

وأكد الوزير القطري استمرار استراتيجية بلاده في التوسع بإنتاج النفط والغاز، مشيرا الى أن توسيع إنتاج الغاز سيعتمد على التمويل الحكومي دون اللجوء إلى أي قروض.

أبرز تصريحات وزير الطاقة القطري: