تعرف على النقاط الشائكة في المحادثات التجارية الأمريكية الصينية

اتفق الزعيمان الأمريكي دونالد ترمب والصيني شي جين بينغ على هدنة من الحرب التجارية بينهما. والآن يأتي الجزء الأصعب للمفاوضين الذين أمامهم 90 يوما لحل الخلافات الكبيرة.

وأعلن البيت الأبيض بعد محادثات بين ترمب وجين يبنغ، السبت الماضي، أنه سيتم تعليق رفع الرسوم الجمركية الذي كان مقررا في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل ولمدة ثلاثة أشهر، وفي هذه الأثناء يتفاوض الطرفان للتوصل إلى قرار.

وفيما يلي أربع قضايا رئيسية يمكن أن تشكل عائقاً في وجه الجهود بين أكبر اقتصادين في العالم للتوصل إلى اتفاق:

فجوة العجز التجاري

ترمب يريد بشدة أن تخفض الصين فائضها التجاري البالغ 335 مليار دولار.

مسؤولون أمريكيون يقولون إن الصين تستخدم المساعدات المالية وغيرها من الأساليب بشكل غير منصف لإغراق الأسواق الأمريكية بسلع بأسعار رخيصة جدا لدرجة أن الشركات الأمريكية لا يمكنها منافستها، بما في ذلك الفولاذ والألومنيوم.

كجزء من الهدنة، وافقت الصين على شراء كميات كبيرة من منتجات الولايات المتحدة من قطاعات الزراعة والطاقة والصناعة، لخفض الفجوة التجارية الكبيرة، حسب البيت الأبيض، إلا أنه لم تحدد قيمة هذه المنتجات بالدولار، وهو ما يظهر أنه على الجانبين التفاوض على الكمية التي يمكن أن تكون الصين مستعدة لاستيرادها من الولايات المتحدة.

يمكن أن تعتبر موافقة الصين على استئناف عمليات الشراء "فورا" من المزارعين الأمريكيين دعما لترمب، الذي يحتاج إلى دعم قاعدته من سكان المناطق الريفية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في عام 2020.

بيجين فرضت في يوليو/تموز الماضي، ضريبة حدودية بنسبة 25% على وارداتها من الصويا الأمريكية وغيرها من المنتجات، ما وجه ضربة لقاعدة ترمب الانتخابية في المناطق الريفية.

الملكية الفكرية

من المرجح أن يسعى الجانب الأمريكي للحصول على تطمينات من الصين بأنها ستشن حملة على سرقات الملكية الفكرية.

ترمب فرض في مارس/آذار الماضي رسوما جمركية -على ما قيمته 50 مليار دولار- من الواردات من الصين عقابا لها على ما قال إنه سرقة للملكية الفكرية، والتي تقول الولايات المتحدة أنها تكلف شركاتها 600 مليار دولار في العام، وهو ما تنفيه الصين.

تقرير أصدره مكتب ممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر، اتهم الصين بمواصلة حملة الهجمات المعلوماتية المدعومة من الحكومة والتي تستهدف الشركات الأمريكية.

في مسعى منها للتخلص من سمعتها بإنتاج السلع المزيفة، اتخذت الصين في السنوات الأخيرة خطوات لتحسين حماية المعلوماتية بما في ذلك إنشاء محاكم متخصصة في قضايا المعلوماتية للنظر في مسائل من بينها الخلافات على حقوق الاختراع والتعدي على الملكية الفكرية والعلامات التجارية.

الصين أطلقت حملة على مستوى البلاد لحماية حقوق ملكية الشركات الأجنبية في عام 2017.

نقل المعرفة

الولايات المتحدة والدول الأوربية تتهم الصين بإجبار الشركات الأجنبية على نقل معرفتها إلى الشركاء المحليين كشرط للسماح لها بممارسة أعمالها في الصين.

تقرير مكتب ممثل التجارة الأمريكي لايتهايزر، اتهم الصين باستخدام القيود على ملكية الأجانب والتراخيص والموافقات الإدارية إضافة إلى نظام الموافقات على الاستثمارات الأجنبية "غير الشفاف والاستنسابي" للضغط على الشركات لنقل التكنولوجيا.

الرئيس الصيني شي جين بينغ، تعهد، الأربعاء الماضي، بتعزيز حماية الملكية الفكرية، إلا أن الشركات الأجنبية في الصين تقول إن هذا الوعد روتيني وفارغ.

طموحات الصين في التكنولوجيا المتطورة