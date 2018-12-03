بعد انسحاب قطر.. ماذا تعرف عن أوبك؟

قالت قطر إنها أبلغت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" صباح اليوم بقرار انسحابها من المنظمة مطلع العام القادم، ماذا تعرف عن أوبك؟.

وأرجع سعد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري القرار برغبة قطر في التركيز على قطاع الغاز، باعتباره القطاع الأهم بالنسبة لها، وأن دولة قطر ستحضر الاجتماع المقبل للمنظمة المقرر انعقاده في وقت لاحق من هذا الشهر باعتباره آخر اجتماع ستحضره كعضو في أوبك.

ما هي "أوبك"؟

منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) منظمة دولية، تم تأسيسها في مؤتمر بغداد بالعراق، الذي عقد في الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر/أيلول عام 1960، من قبل خمس دول هي إيران، والعراق، والكويت، والمملكة العربية السعودية، وفنزويلا.

الدول الأعضاء:

انضم إلى الدول الأعضاء المؤسسين الخمس لاحقاً عشر دول هي: قطر (1961)؛ ليبيا (1962)؛ الإمارات العربية المتحدة (1967)؛ الجزائر (1969)؛ نيجيريا (1971)؛ الإكوادور (1973)؛ أنغولا (2007)؛ الغابون (1975)؛ غينيا الاستوائية (2017)؛ والكونغو (2018).

وهذا يعني أن المنظمة تضم حاليا ما مجموعه 15 بلدا عضوا.

الأهداف:

تقول منظمة أوبك إنها تهدف إلى تنسيق وتوحيد السياسات البترولية بين الدول الأعضاء، من أجل ضمان أسعار عادلة ومستقرة لمنتجي البترول، وتوفير إمدادات فعالة واقتصادية ومنتظمة من النفط للدول المستهلكة؛ وتحقيق العائد العادل على رأس المال للمستثمرين في صناعة النفط.

المقر:

كان مقر أوبك خلال السنوات الخمس الأولى من وجودها في جنيف بسويسرا، قبل أن ينتقل إلى العاصمة النمساوية فيينا في 1 سبتمبر/أيلول 1965.

انسحابات:

إندونيسيا: انضمت إندونيسيا للمنظمة عام (1962)؛ وعلقت عضويتها في المنظمة في يناير/كانون الثاني 2009، ثم أعادت تنشيطها في يناير/كانون الثاني 2016، لكنها قررت تعليقها مرة أخرى في الاجتماع الـ 171 لمؤتمر أوبك في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

الإكوادور: علقت الإكوادور عضويتها في ديسمبر/كانون أول 1992، لكنها أعادت تنشيطها في أكتوبر/تشرين الأول 2007.

الغابون: أنهت الغابون عضويتها في يناير 1995 ولكنها عادت وانضمت في يوليو/تموز 2016.

وأخيرا أعلنت قطر في 3 ديسمبر/كانون الأول 2018 أنها ستنسحب من المنظمة بحلول مطلع عام 2019.

حجم الاحتياطيات:

بلغت احتياطيات دول أوبك من خام النفط عام 2017 نحو 1214 مليار برميل تمثل نسبة 81.9% من الاحتياطيات العالمية.

تمتلك فنزويلا أكبر الاحتياطيات بحجم 302.8 مليار برميل تمثل 24.9% من إجمالي احتياطيات دول أوبك، تليها السعودية باحتياطيات تبلغ 266.3 مليار برميل بنسبة 21.9%، ثم إيران بحجم احتياطيات يبلغ 155.6 مليار برميل بنسبة 12.8%.

تبلغ احتياطيات قطر من البترول 25.2 مليار برميل تمثل 2.1% من إجمالي احتياطيات دول أوبك، بينما يبلغ إنتاجها اليومي من النفط 609 آلاف برميل.

حصة أوبك:

بلغ حجم الطلب العالمي للنفط عام 2017 نحو 97.3 مليون برميل يوميا، بلغت حصة أوبك منها 32.6 مليون برميل بنسبة 33.5% من الإمدادات.

حجم الإنتاج:

بلغ متوسط إنتاج أوبك من النفط خلال شهر أكتوبر الماضي 32.9 مليون برميل يوميا، تساهم السعودية وحدها بنحو ثلث حجم الإنتاج. وكانت حصص الدول الأعضاء كالتالي:

الجزائر 1054 ألف برميل، أنغولا 1533 ألف برميل، الكونغو 324 ألف برميل، الإكوادور 525 ألف برميل، غينيا الاستوائية 131 ألف برميل، الغابون 186 ألف برميل، إيران 3296 ألف برميل، العراق 4653 ألف برميل، الكويت 2764 ألف برميل، ليبيا 1114 ألف برميل، نيجريا1751 ألف برميل، قطر 609 آلاف برميل، السعودية 10630 ألف برميل، الإمارات 3160 ألف برميل، فنزويلا 1171 ألف برميل يوميا.