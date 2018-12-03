بدء هدنة تجارية بين الصين والولايات المتحدة

تبادلت الصين والولايات المتحدة التصريحات التجارية المطمئنة، فيما يشير إلى بدء هدنة من حرب تجارية شهدتها العلاقات بين البلدين على مدار الأشهر القليلة الماضية.

موقف الصين

وزارة الخارجية الصينية قالت، الاثنين، إن الرئيسين الصيني والأمريكي أصدرا توجيهات للمسؤولين المعنيين بالاقتصاد في البلدين للعمل صوب إلغاء جميع الرسوم الجمركية وذلك بعد اجتماع في الأرجنتين اتفق خلاله الرئيسان على هدنة من الحرب التجارية بين بلديهما.

الموقف الأمريكي

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إن الصين وافقت على" خفض وإلغاء" الرسوم الجمركية لأقل من مستوى الأربعين بالمئة الذي تفرضه بكين حاليا على السيارات الأمريكية الصنع.

اتفق ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ على وقف فرض رسوم جديدة خلال محادثات قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، السبت الماضي.

ترمب كتب على تويتر مساء أمس الأحد: "الصين وافقت على خفض وإلغاء التعريفات على السيارات الواردة إلى الصين من الولايات المتحدة والتي تبلغ حاليا 40 بالمئة".

لم تأت الدولتان على ذكر الرسوم الجمركية على السيارات في البيانات الرسمية عن اجتماع ترمب وشي.

أول شحنة نفط في شهرين

مصادر بقطاع النفط وبيانات "رفينيتيف ايكون" أفادت أن الصين استوردت أولى شحناتها من النفط الخام الأمريكي في نحو شهرين الأسبوع الماضي، في صفقة أبرمتها شركة تكرير مستقلة مع إحجام الشركات الأكبر حجما عن الشراء وسط التوترات التجارية.

مسؤول تنفيذي بشركة شاندونغ يوهوانغ للبتروكيماويات: شركة التكرير المستقلة تلقت أولى شحناتها على الإطلاق من النفط الخام الأمريكي الأسبوع الماضي.

المسؤول التنفيذي: قررنا شراء هذه الشحنة الأمريكية لأنها توفر قيمة جيدة مقابل التكلفة.

أظهرت بيانات "رفينيتيف ايكون" أن ناقلة نفط عملاقة فرغت نحو مليون برميل من خام "ساذرن جرين كانيون" في "لانشان" بإقليم شاندونغ يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني.

الناقلة العملاقة توجهت في البداية إلى جزيرة في تشوشان بإقليم تشجيانغ حيث فرغت نحو 260 ألف برميل من خام أمريكا اللاتينية في 23 نوفمبر تشرين/ الثاني الماضي، بحسب البيانات.

بيانات الجمارك الصينية أشارت إلى أن آخر واردات مسجلة من الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي، ولم يظهر البحث في قاعدة بياناتها أي واردات في أكتوبر/ تشرين الأول.

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