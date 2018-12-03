بدء هدنة تجارية بين الصين والولايات المتحدة

تبادلت الصين والولايات المتحدة التصريحات التجارية المطمئنة، فيما يشير إلى بدء هدنة من حرب تجارية شهدتها العلاقات بين البلدين على مدار الأشهر القليلة الماضية.
موقف الصين
- وزارة الخارجية الصينية قالت، الاثنين، إن الرئيسين الصيني والأمريكي أصدرا توجيهات للمسؤولين المعنيين بالاقتصاد في البلدين للعمل صوب إلغاء جميع الرسوم الجمركية وذلك بعد اجتماع في الأرجنتين اتفق خلاله الرئيسان على هدنة من الحرب التجارية بين بلديهما.
الموقف الأمريكي
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إن الصين وافقت على" خفض وإلغاء" الرسوم الجمركية لأقل من مستوى الأربعين بالمئة الذي تفرضه بكين حاليا على السيارات الأمريكية الصنع.
- اتفق ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ على وقف فرض رسوم جديدة خلال محادثات قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، السبت الماضي.
- ترمب كتب على تويتر مساء أمس الأحد: "الصين وافقت على خفض وإلغاء التعريفات على السيارات الواردة إلى الصين من الولايات المتحدة والتي تبلغ حاليا 40 بالمئة".
- لم تأت الدولتان على ذكر الرسوم الجمركية على السيارات في البيانات الرسمية عن اجتماع ترمب وشي.
أول شحنة نفط في شهرين
- مصادر بقطاع النفط وبيانات "رفينيتيف ايكون" أفادت أن الصين استوردت أولى شحناتها من النفط الخام الأمريكي في نحو شهرين الأسبوع الماضي، في صفقة أبرمتها شركة تكرير مستقلة مع إحجام الشركات الأكبر حجما عن الشراء وسط التوترات التجارية.
- مسؤول تنفيذي بشركة شاندونغ يوهوانغ للبتروكيماويات: شركة التكرير المستقلة تلقت أولى شحناتها على الإطلاق من النفط الخام الأمريكي الأسبوع الماضي.
- المسؤول التنفيذي: قررنا شراء هذه الشحنة الأمريكية لأنها توفر قيمة جيدة مقابل التكلفة.
- أظهرت بيانات "رفينيتيف ايكون" أن ناقلة نفط عملاقة فرغت نحو مليون برميل من خام "ساذرن جرين كانيون" في "لانشان" بإقليم شاندونغ يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني.
- الناقلة العملاقة توجهت في البداية إلى جزيرة في تشوشان بإقليم تشجيانغ حيث فرغت نحو 260 ألف برميل من خام أمريكا اللاتينية في 23 نوفمبر تشرين/ الثاني الماضي، بحسب البيانات.
- بيانات الجمارك الصينية أشارت إلى أن آخر واردات مسجلة من الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي، ولم يظهر البحث في قاعدة بياناتها أي واردات في أكتوبر/ تشرين الأول.
خلفية
- بعد هذه الأخبار الإيجابية، ارتفعت الأسهم الصينية الإثنين، وسجل اليوان أفضل مكاسبه خلال ما يقرب من ثلاث سنوات.
- في هونغ كونج، أغلق مؤشر هانغ سنغ مرتفعاً بنسبة 2.6 في المئة.
- ارتفع مؤشر الشركات الصينية المدرجة في هونج كونج بنسبة 2.5 في المئة.
- خلال اجتماع استمر ساعتين ونصف الساعة يوم السبت الماضي، وافقت الولايات المتحدة على عدم رفع التعريفات في أول يناير/ كانون الثاني المقبل، بينما وافقت الصين على شراء المزيد من المنتجات الزراعية من المزارعين الأمريكيين على الفور.
- شملت القائمة التي تم تحديدها خلال النزاع التجاري فول الصويا والقمح والذرة.
- اتفق الجانبان على بدء مباحثات بشأن كيفية تسوية القضايا العالقة بينهما، بما في ذلك حماية حقوق الملكية الفكرية وحواجز التجارة فضلا عن الرسوم الجمركية والسرقة الإلكترونية.
- البيت الأبيض قال أيضا إن الرسوم القائمة البالغة عشرة بالمئة المفروضة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار ستزيد إلى 25 بالمئة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق في غضون 90 يوما.
- المشترون الصينيون أحجموا إلى حد كبير عن شراء النفط الأمريكي خلال الحرب التجارية بين البلدين، خشية الوقوع تحت طائلة الرسوم الجمركية.
- واردات الصين من النفط الأمريكي انخفضت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين بعدما هددت بكين بفرض رسوم جمركية في أغسطس/آب الماضي، وإن كانت أخرجت النفط الأمريكي من قائمة عقوباتها في وقت لاحق.
- يونيبك، أكبر مشتر صيني للنفط الأمريكي، استأنفت عمليات التحميل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد توقف استمر شهرين، لكنها باعت معظم النفط إلى أوربا أو إلى مشترين آسيويين آخرين.