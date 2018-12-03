السوق العقارية السعودية تخسر نحو 73 مليار دولار في 4 سنوات

أنهت السوق العقارية السعودية أداءها خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الجاري، على انخفاض سنوي في إجمالي قيمة الصفقات بقيمة 57.6 مليار ريال (15.36 مليار دولار).

وتمثل هذه نسبة انخفاض بلغت نحو 31.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

التفاصيل وفقا لبيانات وزارة العدل السعودية:

انخفض إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الفترة إلى أقل من 125.7 مليار ريال (33.52 مليار دولار)، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي الذي بلغ 183.3 مليار ريال (48.88 مليار دولار).

سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا سنويا بلغت نسبته 28.8%، واستقرت بنهاية الفترة عند مستوى أدنى من 87.9 مليار ريال (23.44 مليار دولار)، مقارنة بنحو 123.5 مليار ريال (32.93 مليار دولار) المسجلة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

الانخفاض الأكبر جاء في صفقات القطاع التجاري، التي سجلت انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 36.9%، واستقرت بنهاية الأحد عشر شهرا الأولى من العام الجاري عند أدنى من مستوى 37.8 مليار ريال (10.08 مليار دولار) مقارنة بنحو 59.8 مليار ريال (15.94 مليار دولار) التي سجلتها بنهاية بالفترة نفسها من العام الماضي.

بهذا تكون صفقات السوق العقارية المحلية السعودية قد حققت بالأداء الراهن خسائر فادحة بلغت 272.4 مليار ريال (72.64 مليار دولار)، مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، حيث أظهرت المؤشرات انخفاضا قياسيا في إجمالي قيمة الصفقات العقارية بلغت نسبته 68.4%، في حين بلغ إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الفترة نفسها من العام 2014 نحو 398.1 مليار ريال (106.16 مليار دولار).

خسائر الأحد عشر شهرا الأولى خلال الأعوام الأربعة الماضية:

كانت الخسائر خلال الـ 11 شهراً الأولى في الأعوام الأربعة الماضية على النحو التالي:

خسارة بنحو 79.6 مليار ريال (21.22 مليار دولار) خلال الأحد عشر شهر الأولى من 2015 مقارنة بالعام السابق له.

خسارة بنحو 74.1 مليار ريال (19.76 مليار دولار) عن الفترة نفسها من عام 2016 مقارنة بعام 2015.

وخسارة بنحو 61.1 مليار ريال (16.29 مليار دولار) عن الفترة نفسها من عام 2017 مقارنة بالعام السابق له.

وخسارة بنحو 57.6 مليار ريال (15.36 مليار دولار) عن الفترة نفسها من العام الجاري مقارنة بالعام السابق له.

يعكس هذا الانخفاض القياسي في نشاط السوق العقارية المحلية، مقارنة بأدائها طوال الأعوام الماضية منذ عام 2014، التدهور الكبير في الأوضاع الاقتصادية والمالية بالمملكة.

ويتوقع في حال استمر هذا الأداء المتباطئ للسوق العقارية حتى نهاية العام الجاري، أن تتصاعد الخسائر إلى 298 مليار ريال (79.46 مليار دولار)، واستقرار إجمالي قيمة الصفقات العقارية للسوق بحلول نهاية العام الجاري عند مستوى قد لا يتجاوز 143 مليار ريال (38.13 مليار دولار)، مقارنة بإجمالي 440.3 مليار ريال (117.41 مليار دولار) قيمة الصفقات العقارية في 2014.