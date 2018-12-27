مستشار اقتصادي لترمب: رئيس الاحتياطي الفدرالي باق في منصبه

قال مستشار اقتصادي في البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب لا ينوي طرد رئيس الاحتياطي الفدرالي، بالرغم من كم الانتقادات التي يكيلها الرئيس للبنك المركزي الأمريكي.

التفاصيل:

ردا على سؤال خلال مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" إن كان رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم بويل سيحافظ على وظيفته، أجاب المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض كيفن هاسيت، "نعم، بالطبع، 100%".

هاسيت قلل من القلق حول التوقعات المستقبلية للاقتصاد بعد التقلبات الحادة في سوق الأسهم.

هاسيت أشار إلى أن التبضع في عيد الميلاد كان أعلى من المتوقع، وأن الاقتصاد يتوسع بوتيرة جيدة، وقال: "الزخم الذي رأيناه هذا العام سيتواصل في العام المقبل".

مستشار ترمب سعى إلى تهدئة التوترات التي أثارها الكشف عن اتصالات لوزير الخزانة ستيفن

وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ، برؤساء المصارف للسؤال إن كانت مستويات السيولة لديها صحية.

اتصالات منوتشين التي كانت تهدف إلى إظهار سيطرة البيت الأبيض على الوضع المضطرب للأسواق المالية أتت بنتائج عكسية، من خلال إثارة مخاوف من أن الحكومة قلقة ازاء نقص السيولة.

هاسيت علق على هذا الاتصالات قائلا: "الوزير منوتشين يتحدث إلى المصرفيين دائما، وعمليا كل يوم ومن المهم جمع المعلومات من المصادر العادية والمصادر غير الرسمية، كما تعلمون". وأضاف "في الحقيقة جميعنا كنا نقوم بذلك في الأسابيع القليلة الماضية".

هاسيت لفت إلى أن مأزق إقرار الميزانية الذي ترك العديد من إدارات الحكومة الفيدرالية بدون تمويل بسبب رفض الكونغرس تخصيص أموال للجدار الحدودي مع المكسيك لن يؤذي الاقتصاد. وقال: "إغلاق لعدة اسابيع لن يكون له أي نوع من التأثير على التوقعات المستقبلية".

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