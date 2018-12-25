خسائر كبرى في الأسواق العالمية بفعل إغلاق الحكومة الأمريكية

تعرضت الأسواق العالمية على كافة مستويات الأصول لضغوط مع تنامي المخاوف بشأن النمو، واتجه المستثمرون إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب وأدوات الدين الأمريكية.

يأتي هذا مع تنبؤ صندوق النقد الدولي للاقتصادات المتقدمة بمعدلات نمو مستقبلية أقل من المستويات الحالية، وزيادة المخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

ما الذي حدث؟

هبوط أسعار النفط

الدولار يتراجع

الدولار تراجع أمام عملتي الملاذ الآمن "الين الياباني" و "الفرنك السويسري"، الثلاثاء، مع تقليل المستثمرين لانكشافهم على الأصول العالية المخاطر، في ظل بوادر مواجهة بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

الدولار هبط، أمس الإثنين، بفعل القلق من استمرار إغلاق الحكومة في الولايات المتحدة والهبوط الحاد في أسواق الأسهم، وهو ما دفع الطلب على العملة الأمريكية إلى التراجع.

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.46 % إلى 96.511، بعدما سجل أعلى مستوياته في عام ونصف العام عند 97.711 في 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ضعف الدولار منذ تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأربعاء الماضي، نهجا أقل تيسيرا من حيث زيادة أسعار الفائدة مقارنة مع ما كان يتوقعه الكثيرون، وهو ما أدى إلى تنامي القلق من استمرار المركزي في رفع الفائدة في اقتصاد يضعف.