ترمب: "الاحتياطي الاتحادي" هو المشكلة الوحيدة للاقتصاد الأمريكي

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الإثنين، البنك المركزي الذي يتمتع بالاستقلال ووصفه بأنه المشكلة الوحيدة التي يعاني منها اقتصاد بلاده.

التفاصيل:

ترمب قال في تغريدة على تويتر "المشكلة الوحيدة التي يعاني منها اقتصادنا هي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي). إنهم ليس لديهم إحساس بالسوق. مجلس الاحتياطي مثل لاعب الجولف القوي الذي لا يستطيع أن يسجل نقاطا لأنه ليس لديه الحس، فهو لا يستطيع أن يضرب الكرة برفق".

تغريدة ترمب جاءت بعد أيام من رفع مجلس الاحتياطي الأمريكي نسب فوائده وخفض توقعاته للنمو لعامي 2018 و2019.

The only problem our economy has is the Fed. They don’t have a feel for the Market, they don’t understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can’t score because he has no touch – he can’t putt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2018

تراجع

فشلت الجهود التي تبذلها إدارة ترمب في وقف تدهور أسواق الأسهم الأمريكية التي شهدت الأسبوع الماضي أسوأ أسبوع لها منذ تفجر الأزمة المالية في خريف 2008، حيث تراجعت المؤشرات الأمريكية في تعاملات اليوم الاثنين.

في خطوة أصابت مراقبي أسواق المال بالصدمة، أجرى وزير الخزانة الأمريكي "ستيف مونشن" أمس الأحد سلسلة اتصالات هاتفية مع رؤساء أكبر 6 مجموعات مصرفية في الولايات المتحدة للتأكيد على توافر السيولة النقدية لدى هذه المجموعات رغم عدم وجود مخاوف ملموسة بشأن السيولة النقدية في النظام المالي الأمريكي.

هذه المكالمات جاءت في أعقاب أسبوع من التراجع في أسواق الأسهم الأمريكية، وفي ظل إغلاق جزئي للمؤسسات الحكومية الأمريكية نتيجة رفض الكونغرس تمرير موازنة العام المالي الجديد بسبب إصرار الرئيس الأمريكي على تخصيص تمويل لبناء الجدار العازل على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، والتقارير الإعلامية عن مناقشة ترمب لفكرة إقالة رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.

أسواق المال الأمريكية عملت لمدة نصف اليوم، اليوم الاثنين على أن تغلق أبوابها غدا بمناسبة عيد الميلاد وفقا للتقويم الغربي.

الأسهم واصلت تراجعها في الساعات الأخيرة من التعاملات قبل بدء عطلة عيد الميلاد.

مؤشر "إس أند بي 500" للأسهم الأمريكية تراجع بنسبة 2.5% في تعاملات اليوم، في حين تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي القياسي بأكثر من 600 نقطة أي بنسبة 3% تقريبا، في حين تراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بأكثر من 5% اليوم.

يعني هذا التراجع أن سوق الأسهم تقترب من مرحلة اعتبارها "سوقا متدهورة" حيث فقدت الأسهم الأمريكية نحو 20% أو أكثر مقارنة بأعلى مستويات سابقة لها.

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