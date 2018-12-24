أويل برايس: أزمة تلوح في السعودية مع انخفاض أسعار النفط

قال تيم دايس الكاتب المتخصص في أسواق النفط بموقع أويل برايس إن المسؤولين السعوديين يجب أن يكونوا قلقين ربما إلى درجة اليأس بعد انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوياتها خلال سنوات.

أبرز ما ورد في تقرير موقع أويل برايس:

كانت أسعار النفط تجاوزت الـ 100 دولار للبرميل قبل أن تنخفض بعد قرار السعودية زيادة الإنتاج أواخر 2014 في ظل زيادة إنتاج النفط الصخري.

كانت النتائج كارثية وظهر عجز بالميزانية بلغ حوالي 98 مليار دولار عام 2015.

أجبرت السعودية على اتخاذ إجراءات تقشفية غير مسبوقة فضلا عن إصدار سندات لأول مرة.

مع انخفاض تدفق الأموال للدولة في 2016 قال نائب وزير المالية آنذاك إنه إذا لم تتخذ تدابير إصلاح فإننا محكومون بالإفلاس في غضون 3 إلى 4 سنوات.

مع نهاية 2016 أجبر السعوديون على الاتفاق مع الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك على خفض الإنتاج ما مهد لارتفاع أسعار البترول مرة أخرى.

القائد الفعلي للمملكة محمد بن سلمان جاء برؤية جديدة تقلل من الاعتماد على العائدات النفطية، لكن خطته انهارت في نهاية المطاف.

تشبعت أسواق النفط مرة أخرى وانخفضت الأسعار بنسبة 4 % بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والحرب التجارية بين أمريكا والصين.

أكبر ضرر للخطة السعودية لتجديد صورتها واقتصادها كانت تورطها في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وسط شكوك حول قدرة ابن سلمان على حكم المملكة.

الاستثمار الأجنبي بدأ في الانسحاب من السعودية ما ينذر بعودة الأيام الصعبة لأزمة 2015-2016.

تواصل أسعار النفط الهبوط مع تقلبات السوق بسبب زيادة المضاربات.

من المرجح أن تظل أسواق النفط متقلبة الأسعار خلال الربع الأول من العام المقبل من 40 إلى 50 دولارا للبرميل.

هذه الأوضاع تذكرنا بالسنوات الماضية حين نجت المملكة بالكاد من أزمة اقتصادية.

أسعار النفط هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ الربع الثالث من 2017 منهية الأسبوع على خسائر تزيد عن 11%

خلفيات: