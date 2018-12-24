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اقتصاد

أبرز 5 سمات للاقتصاد العالمي لعام 2018

شعار صندوق النقد الدولي على مقره في العاصمة الأمريكية واشنطن - أرشيفية
شعار صندوق النقد الدولي على مقره في العاصمة الأمريكية واشنطن - أرشيفية
24/12/2018

بدأ الاقتصاد العالمي عام 2018 بداية يكسوها التفاؤل، بدعم من التحسن الذي شهده النشاط الصناعي والتجاري على مستوى العالم حتى نهاية 2017. بحسب تقرير نشره صندوق النقد الدولي.

حالة من التباطؤ
  • مع تراجع ثقة المستثمرين في آفاق الاقتصاد العالمي، تراجع الانتعاش المحقق أيضاً.
  • أحد أسباب فقدان الزخم على هذا النحو هو قيام الاقتصادات الكبرى – ولا سيما الولايات المتحدة – بتطبيق تعريفات جمركية، واتخاذ الاقتصادات الأخرى في المقابل إجراءات انتقامية، بما فيها الصين.

التوترات التجارية
  • مع تصاعد نبرة الحمائية (فرض التعريفات الجمركية) في المجال التجاري، ارتفع عدم اليقين بشأن السياسة التجارية، مما يؤثر على قرارات الاستثمار في المستقبل.
  • رغم هذه الإجراءات، فقد توسع الاقتصاد الأمريكي بوتيرة سريعة في عام 2018، حيث أدت التخفيضات الضريبية وزيادات الإنفاق إلى تنشيط الطلب.

زيادة أسعار الفائدة
  • نتيجة لذلك، استمر الاحتياطي الفيدرالي في رفع سعر الفائدة الأساسي. وكانت الزيادة أقل في أسعار الفائدة على السندات الأمريكية طويلة الأجل، حيث يرى المستثمرون مخاطر على النمو في المستقبل ويفضلون الأمان الذي تتيحه سندات الخزانة الأمريكية.

الدولار أقوى
  • مع ارتفاع معدل النمو وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة لتتفوق على النمو وأسعار الفائدة في الاقتصادات الكبيرة الأخرى، ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام معظم العملات الأخرى في عام 2018.

ارتفاع تكاليف الاقتراض
  • تعرض عدد من اقتصادات الأسواق الصاعدة الهشة إلى ضغوط بسبب ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وهبوط مستوى المخاطر الذي كان المستثمرون الماليون العالميون على استعداد لقبوله. وشهدت معظم هذه البلدان زيادة في تكاليف الاقتراض الخارجي، لكن درجة هذه الزيادة تفاوتت إلى حد كبير.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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