" دويتشه بنك "يحذر من تراجع النمو بأوربا والصين في 2019

حذر مصرف" دويتشه بنك" الألماني من مخاطر تراجع معدلات النمو في الاقتصاد الصيني واقتصاديات أوربا، وتأثيرات ذلك التراجع على الاقتصاد الأمريكي والعالمي خلال العام 2019 المقبل.

جاء ذلك في إطار تقرير للمصرف المركزي الألماني" دويتشه بنك" نشر موقع " بيزنس إنسايدر" تفاصيله، التي رصد خلالها أهم المخاطر التي يمكن أن تواجه الأسواق الدولية خلال العام 2019 المقبل، ووضع على رأس تلك المخاطر توقعه باشتعال عمليات بيع جنونية للسندات مدفوعا بما أطلق عليه البيع الذي تحفزه الخوارزميات، في إشارة إلى ماكينات الذكاء الاصطناعي التي تقدم النصائح للمستثمرين في الأسواق الدولية.

توقعات مصرف "دويتشه بنك" الألماني:

تواجه الأسواق الدولية مجموعة من المخاطر الاقتصادية التي ستصيب الاقتصاد العالمي بأضرار بالغة خلال العام 2019 المقبل.

من بين تلك المخاطر حالة عدم اليقين في الاقتصاديات الأوربية مع اقتراب تنفيذ اتفاق البريكست الذي ستخرج بمقتضاه المملكة المتحدة من إطار الاتحاد الأوربي.

تراجع منحنى العائد على أذون الخزانة الأمريكية والدولية مما سيضعف ثقة المستثمرين للاستثمار في تلك النوعية من السندات.

جاء صدور تقرير مصرف "دويتشه بنك"، الجمعة في أعقاب أسبوع عصيب في نهاية الأسبوع الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الجاري شهد تراجع مؤشر" ستاندرد آند بورز- إس آند بي 500″ الذي يقيس أداء أفضل 500 شركة أمريكية بواقع 17 %، بالمقارنة بالمستوي القياسي الذي شهده المؤشر في نفس الفترة من شهر سبتمبر/ آيلول الماضي.

جاء صدور التقرير أيضا عقب قيام بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الودائع في المصارف الأمريكية إلى أعلى مستوى تشهده خلال العام 2018 الجاري.

توقعات صندوق النقد الدولي:

في تقرير للصندوق صدر في أبريل/ نيسان 2018 توقع صندوق النقد الدولي اتساع نطاق الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي بدأ منتصف 2016، واكتسب مزيدا من القوة في 2017 وبدايات 2018.

توقع العدد الجديد من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي أن تواصل الاقتصادات المتقدمة مسيرة التوسع كمجموعة لتتجاوز معدلات نموها في العامين الحالي 2018 والقادم 2019، ثم تبدأ في التراجع الملحوظ بعد ذلك.