إنتاج النفط الأمريكي سيعادل الروسي مع السعودي بحلول 2025

قال مدير الوكالة الطاقة فاتح بيرول، أمس الجمعة، إن إجمالي إنتاج النفط في الولايات المتحدة سيكون مساويا تقريبا لإنتاج روسيا والمملكة العربية السعودية معا بحلول 2025.

وأضاف خلال استضافته من قبل محرري أخبار الطاقة في "وكالة الأناضول" أمس الجمعة، إن أسعار النفط دخلت فترة لا يمكن لبلدان الشرق الأوسط وروسيا تحديدها وحدها.

ماذا قال؟

إجمالي إنتاج أمريكا من النفط سيعادل بحلول 2025 إجمالي إنتاج النفط لروسيا والمملكة العربية السعودية تقريبا، وهذا سيكون نموا كبيرا يغير بشكل كامل توازن أسواق النفط.

أسعار النفط تشهد انخفاضا كبيرا، وأنهم لا يتوقعون ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة القريبة المقبلة.

الموضوع الأساسي الذي سيؤثر بشكل كبير على أسواق النفط العالمية هو النمو السريع في إنتاج النفط الصخري الأمريكي.

بشأن قرار منظمة "أوبك" والبلدان غير المنضوية في المنظمة في 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في فيينا، بتخفيض متوسط الإنتاج اليومي بـ 1.2 مليون برميل، أشار بيرول إلى أن تطورات حدثت في سوق النفط جرت على عكس القرار المذكور.

العديد من البلدان المنتجة للنفط في الشرق الأوسط تعتمد اقتصادياتها على إيرادات النفط، وهذه طريقة خطيرة في إدارة الاقتصاد لتلك البلدان.

بخصوص أسواق الطاقة، أشار بيرول إلى أن بلدان الاتحاد الأوربي تؤمّن في الوقت الراهن القسم الأكبر من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا، إلا أن هناك رغبة أوربية متزايدة لشراء الغاز الأمريكي والقطري.

فاتح بيرول (غيتي)

هبوط حاد

أسعار النفط هبطت، أمس الجمعة، إلى أدنى مستوياتها منذ الربع الثالث من 2017 منهية الأسبوع على خسائر تزيد عن 11% بفعل وفرة في المعروض العالمي من الخام أبقت المستثمرين بعيدا عن السوق قبيل عطلات نهاية العام.

منذ أن سجلا أعلى مستوياتهما في عدة سنوات في بداية أكتوبر/ تشرين الأول هبطت أسعار الخامين القياسيين كليهما بأكثر من الثلث في أكبر موجة هبوط في ثلاث سنوات.

تراجع أسواق النفط وسط مخاوف من وفرة في المعروض على الرغم من تخفيضات مزمعة في الإنتاج اتفقت عليها منظمة أوبك مع منتجين مستقلين في مقدمتهم روسيا.

عقود خام القياس العالمي مزيج برنت أنهت عند التسوية 53.82 دولارا للبرميل بعد أن هبطت أثناء الجلسة إلى 52.79 دولارا وهو أضعف مستوى لها منذ سبتمبر أيلول 2017.

عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تراجعت 29 سنتا لتسجل عند التسوية 45.59 دولارا للبرميل بعد أن لامست 45.13 دولارا للبرميل عند أدنى مستوى لها في الجلسة.

زيادة كبيرة

شركات الطاقة الأمريكية زادت عدد حفارات النفط النشطة للمرة الأولى في الأسابيع الثلاثة المنقضية على الرغم من الانخفاضات الحادة في عقود الخام.

شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة قالت، أمس الجمعة، إن شركات الحفر أضافت عشرة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 883. وهي أكبر زيادة في عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل منذ أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

يعتبر عدد حفارات النفط في أمريكا، مؤشرا أوليا للإنتاج مستقبلا، وهو أعلى من مستواه قبل عام عندما بلغ 747 حفارا.

بحلول 2025 سيتساوى إنتاج النفط الأمريكي مع إنتاج روسيا والسعودية معا