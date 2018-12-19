مصر.. استبعاد 500 ألف أسرة من برامج الدعم النقدي

تتوقع وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، خروج 500 ألف أسرة من منظومة الدعم النقدي وبرامج الحماية الاجتماعية بنهاية يونيو/حزيران المقبل.

التفاصيل حسب ما ورد في جريدة البورصة المصرية:

نقلت عن مصادر أن الوزارة تُكثف عمليات مراجعة وتنقية بيانات المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، فضلاً عن الاستعلام الميداني بمشاركة مختلف الجهات الرقابية والمجتمع المدني.

وزارة التضامن الاجتماعي طالبت وزارة المالية مؤخراً بزيادة مخصصات برنامج "تكافل" و"كرامة" لزيادة شريحة المستفيدين في ظل قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، لكن وزارة المالية لم توافق.

التضامن تعتمد حالياً على ميزانيتها في برنامج تكافل وكرامة من خلال عملية وقف صرف الدعم للأسر غير المستحقة، وتحويل فائض ميزانية البرامج الأخرى له.

توقعت خروج ما لا يقل عن 500 ألف أسرة من برامج الحماية الاجتماعية، بواقع 300 ألف أسرة من الضمان الاجتماعي، و200 ألف ببرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" قبل نهاية العام المالي الجاري للتركيز على الأسر الأكثر احتياجاً فقط.

بلغ عدد مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي بنهاية شهر يونيو/حزيران الماضي 1.6 مليون أسرة، و2.250 مليون أسرة مستحقي "تكافل وكرامة" بواقع 1.95 مليون أسرة في "تكافل" و300 ألف أسرة مستفيدي كرامة.

ما هو برنامج تكافل وكرامة وما هي الفئات المستحقة للمساعدات؟

"تكافل وكرامة" برنامج قومي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بهدف صرف مساعدات للأسر الفقيرة.

"تكافل"

يصرف للأسر المستحقة بقيمة 325 جنيهًا شهريا للأسرة، إضافة إلى 60 جنيهًا للطالب في المرحلة الابتدائية، و80 جنيهًا لطالب الإعدادية، و100 جنيه لطالب الثانوي، شريطة التزام الأسر المستفيدة بالشروط الموضوعة وهي:

الأطفال أكبر من 6 سنوات أن يكونوا مسجلين في المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% من عدد أيام الدراسة

الأطفال الأقل من 6 سنوات تلتزم الأسرة بمتابعة برامج الوقاية والصحة الأولية للأطفال والأمهات بالوحدات الصحية الحكومية.

شروط استحقاق الأسرة للمساعدات في برنامج "تكافل"

أن تكون الأسرة فقيرة ولديها أبناء، وأن يكون عائل الأسرة ليس لديه دخل، ولا يحصل على معاش ضمان أو معاش تأمينات ولا يمتلك أراضي زراعية أو عقارات.

ألا يكون الأب والأم عاملين بالقطاعين العام أو الحكومي، وألا يكون لهما اشتراك تأميني أو معاش شخصي أو محول قيمته أكبر من 500 جنيه شهريا (28 دولار).

"كرامة"

أما في "كرامة" فيتم صرف مبلغ 350 جنيهًا للأسرة التي يوجد بها شخص واحد مُسن أو معاق، و700 جنيه للأسرة التي يوجد بها شخصان، و1050 جنيهًا للأسرة التي يوجد بها ثلاثة أشخاص أو أكثر.

الشروط الخاصة لكبار السن والمعاقين للحصول على المساعدات