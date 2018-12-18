قطر: منظمة التجارة العالمية تشكل لجنة تحكيم في دعوى ضد السعودية

قالت قطر، اليوم الثلاثاء، إن منظمة التجارة العالمية، وافقت على طلبها تشكيل لجنة تحكيم للبت في دعوى قضائية مرفوعة ضد السعودية مرتبطة بانتهاكات لحقوق المليكة الفكرية لقطريين.

التفاصيل:

وفق بيان لوزارة التجارة والصناعة القطرية، اليوم، جاءت موافقة منظمة التجارة العالمية، خلال اجتماع هيئة تسوية المنازعات التابع للمنظمة.

البيان ذكر تفاصيل الدعوى القضائية مشيرا إلى أنها "تضمنت جميع مخالفات وانتهاكات السعودية ضد حقوق الملكية الفكرية للمواطنين والشركات القطرية، بما في ذلك حقوق هيئات البث التلفزيوني، والقرصنة التي تعرضت لها مجموعة بي إن سبورت (الرياضية).

وزارة التجارة والصناعة : منظمة التجارة العالمية وافقت على طلب دولة قطر للبت في الدعوى القضائية المرفوعة ضد السعودية بشأن انتهاكاتها لحقوق الملكية الفكرية للمواطنين والشركات القطرية بما في ذلك حقوق هيئات البث التلفزيوني والقرصنة التي تعرضت لها شبكة مجموعة /البي أن سبورتس/.#قنا pic.twitter.com/LvvqJn3Bw2 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 18, 2018

ما القصة؟

منظمة التجارة العالمية أحد أضلاع المثلث الذي أنشأته الأمم المتحدة في ستينيات القرن الماضي لإدارة شؤون التجارة الدولية وحركة الأموال في العالم، حيث أنشأت الأمم المتحدة صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومنظمة التجارة العالمية.

مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، رفعت دولة قطر دعوى ضد السعودية بعد ما قالت إنه انتهاك حقوق بث شبكات "بي أن سبورت" المملوكة لقطر، عبر قنوات "بي أوت كيو" التي تبث من داخل المملكة.

شبكة القرصنة التلفزيونية "بي آوت كيو" أقدمت على البث غير القانوني في السعودية للمحتوى الإعلامي الخاص بقنوات "بي إن سبورت"، إضافة إلى بيع اشتراكات الشبكة المقرصنة وأجهزة فك التشفير في العديد من منافذ البيع في جميع أنحاء المملكة.

في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أصدرت مجموعة "بي إن سبورت" القطرية التي تعد من أكبر مالكي حقوق البث للأحداث الرياضية بيانا قالت فيه إنها أطلقت "تحكيما دوليا استثماريا" ضد السعودية "بقيمة مليار دولار أمريكي" بسبب "إخراجها بشكل غير قانوني من السوق السعودي" وما قالت إنه عملية قرصنة تعرضت لها من قبل قناة "بي آوت كيو"، محملة المسؤولية في ذلك لقمر "عرب سات" ومقره السعودية.

هدية من وزارة التجارة والصناعة لدول الحصار بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر pic.twitter.com/VQMXXiE4wL — عبدالعزيز آل إسحاق (@AbdulazizSay) December 18, 2018