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قطر: منظمة التجارة العالمية تشكل لجنة تحكيم في دعوى ضد السعودية

قرار السعودية الأخير بمنع بث بي إن سبورت يزيد تعقيد صفقة نادي نيوكاسل
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18/12/2018

قالت قطر، اليوم الثلاثاء، إن منظمة التجارة العالمية، وافقت على طلبها تشكيل لجنة تحكيم للبت في دعوى قضائية مرفوعة ضد السعودية مرتبطة بانتهاكات لحقوق المليكة الفكرية لقطريين.

التفاصيل:
  • وفق بيان لوزارة التجارة والصناعة القطرية، اليوم، جاءت موافقة منظمة التجارة العالمية، خلال اجتماع هيئة تسوية المنازعات التابع للمنظمة.
  • البيان ذكر تفاصيل الدعوى القضائية مشيرا إلى أنها "تضمنت جميع مخالفات وانتهاكات السعودية ضد حقوق الملكية الفكرية للمواطنين والشركات القطرية، بما في ذلك حقوق هيئات البث التلفزيوني، والقرصنة التي تعرضت لها مجموعة بي إن سبورت (الرياضية).

ما القصة؟
  • منظمة التجارة العالمية أحد أضلاع المثلث الذي أنشأته الأمم المتحدة في ستينيات القرن الماضي لإدارة شؤون التجارة الدولية وحركة الأموال في العالم، حيث أنشأت الأمم المتحدة صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومنظمة التجارة العالمية.
  • مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، رفعت دولة قطر دعوى ضد السعودية بعد ما قالت إنه انتهاك حقوق بث شبكات "بي أن سبورت" المملوكة لقطر، عبر قنوات "بي أوت كيو" التي تبث من داخل المملكة.
  • شبكة القرصنة التلفزيونية "بي آوت كيو" أقدمت على البث غير القانوني في السعودية للمحتوى الإعلامي الخاص بقنوات "بي إن سبورت"، إضافة إلى بيع اشتراكات الشبكة المقرصنة وأجهزة فك التشفير في العديد من منافذ البيع في جميع أنحاء المملكة.
  • في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أصدرت مجموعة "بي إن سبورت" القطرية التي تعد من أكبر مالكي حقوق البث للأحداث الرياضية بيانا قالت فيه إنها أطلقت "تحكيما دوليا استثماريا" ضد السعودية "بقيمة مليار دولار أمريكي" بسبب "إخراجها بشكل غير قانوني من السوق السعودي" وما قالت إنه عملية قرصنة تعرضت لها من قبل قناة "بي آوت كيو"، محملة المسؤولية في ذلك لقمر "عرب سات" ومقره السعودية.

  • عقب تلك الدعوى، أبلغت السعودية، منظمة التجارة العالمية، أنها لن تشارك في إجراءات تسوية النزاع المتعلق بحقوق الملكية الفكرية مع قطر، بسبب دواعي الأمن القومي.
  • في 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.
  • في أغسطس/آب 2017 تقدمت دولة قطر بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد المقاطعة التجارية التي تفرضها عليها السعودية والبحرين والإمارات، لتلافي التداعيات والأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحصار الذي فرضته تلك الدول.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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