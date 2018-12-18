انخفاض أسعار النفط في ظل مخاوف بزيادة المعروض بالسوق

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في تداولات، الثلاثاء، مدفوعة بتخوفات حدوث تخمة كبيرة في معروض الخام داخل السوق العالمية.

التفاصيل:

أسعار النفط اتجهت صوب أدنى مستوياتها منذ أكتوبر/ تشرين أول 2017.

عقود برنت فقدت حوالي 2% من قيمتها لتنزل إلى 57.50 دولارا للبرميل في أدنى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين أول 2017.

العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بلغت 58.62 دولارا للبرميل منخفضة 99 سنتا أو 1.66 بالمئة مقارنة مع الإغلاق السابق.

العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم يناير/ كانون ثاني، تراجعت بنسبة 1.92 بالمائة أو 97 سنتا إلى 49.24 دولارا للبرميل.

وأظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 7.700 مليون برميل يوميا من 7.433 مليون برميل يوميا في سبتمبر/ أيلول الماضي.

تسود تخوفات لدى منتجي النفط، من تخمة المعروض في السوق العالمية

خلفية: