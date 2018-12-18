السعودية تعلن ميزانية 2019 بعجز متوقع 35 مليار دولار

أعلنت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، موازنة 2019 بإجمالي عجز مقدر يبلغ 131 مليار ريال (35 مليار دولار أمريكي)، وذلك للسنة السادسة على التوالي.

التفاصيل:

بحسب بيانات أعلنها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، نقلتها القناة السعودية الرسمية، تراجع العجز المقدر بنسبة 33 % عن تقديرات 2018 البالغة 195 مليار ريال (52 مليار دولار).

تسجل موازنة المملكة للعام المقبل، رقما قياسيا في إجمالي النفقات، بقيمة مقدرة 1.106 تريليون ريال (295 مليار دولار)، بزيادة 13% عن تقديرات 2018، البالغة 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار).

الحكومة قدرت إيرادات 2019 بقيمة 975 مليار ريال (260 مليار دولار)، بزيادة 25% عن تقديرات العام الجاري البالغة 783 مليار ريال (208.8 مليار دولار).

فيما يخص ميزانية 2018، أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة المالية، بلوغ العجز نحو 136 مليار ريال (36.2 مليار دولار)، أقل بنسبة 41% عن 2017، ويمثل 4.6% من الناتج المحلي.

الإيرادات الفعلية لميزانية العام الجاري بلغت 895 مليار ريال (238.5 مليار دولار)، وهو أعلى بنسبة 29% عن العام الماضي.

الإنفاق الحكومي الفعلي للعام الجاري بلغ 1.030 تريليون ريال (274.8 مليار دولار)، بما يمثل ارتفاعا بنسبة 11.3% عن 2017.

الوزارة توقعت ارتفاع الدين العام بنهاية 2018 إلى 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار) بنهاية العام الجاري، تمثل 19.1% من الناتج المحلي، مقابل 443 مليار ريال (118.13 مليار دولار) تشكل 17.2% من ناتج 2017.

بحسب البيانات، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% العام الجاري، ومتوقع نموه 2.6% خلال 2019.

العاهل السعودي قال في جلسة للحكومة إن "أكبر ميزانية في تاريخ المملكة" تهدف إلى "دعم النمو الاقتصادي في المملكة ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030".

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