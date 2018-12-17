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اقتصاد

مليار دولار قيمة إيجار المقر الجديد لغوغل

مشغلوا الحملة كانوا يأخذون أوامرهم من الحكومة المصرية
مشغلوا الحملة كانوا يأخذون أوامرهم من الحكومة المصرية
17/12/2018

قالت شركة غوغل إنها ستستثمر ما يفوق المليار دولار لاستئجار مقر جديد في مدينة نيويورك الأمريكية.

التفاصيل:
  • الشركة، التي تدير محرك البحث الشهير والمملوكة لشركة ألفابيت، قالت إن المقر الجديد تفوق مساحته 1.7 مليون قدم مربع، أي نحو 158 ألف متر مربع.
  • غوغل أوضحت أن المقر الجديد سيكون الموقع الأساسي لمؤسسة الأعمال العالمية لها.
  • هذه الخطوة ستسمح للشركة بمضاعفة عدد موظفيها في مدينة نيويورك، والذي يبلغ حاليا سبعة آلاف موظف، خلال السنوات العشر المقبلة.
  • الشركة أعلنت في مارس/ آذار الماضي شراء سوق تشلسي في مانهاتن في صفقة بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار.
  • هذه الخطوة من جانب غوغل تأتي بعد اعلانات مماثلة من كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تسعى إلى توجيه استثماراتها داخل الولايات المتحدة.
  • عملاق تجارة التجزئة عبر الانترنت شركة أمازون أعلنت مؤخرا أنها قامت بتقسيم مقرها الجديد الثاني ما بين العاصمة واشنطن ولونغ أيلاند في نيويورك.
  • أمازون كانت تعتزم في البداية تطوير مساحة تصل إلى أربعة ملايين متر مربع في نيويورك لاستضافة موظفيها الجدد الذين يبلغ عددهم 25 ألف موظف.
  • شركة أبل للبرمجيات أعلنت الأسبوع الماضي أنها سوف تستثمر مليار دولار لتنمية عملياتها في مدينة أوستن بولاية تكساس عن طريق إنشاء مقر جديد لها يتسع لنحو 15 ألف موظف إضافي.
المصدر : وكالات
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