مليار دولار قيمة إيجار المقر الجديد لغوغل

قالت شركة غوغل إنها ستستثمر ما يفوق المليار دولار لاستئجار مقر جديد في مدينة نيويورك الأمريكية.
التفاصيل:
- الشركة، التي تدير محرك البحث الشهير والمملوكة لشركة ألفابيت، قالت إن المقر الجديد تفوق مساحته 1.7 مليون قدم مربع، أي نحو 158 ألف متر مربع.
- غوغل أوضحت أن المقر الجديد سيكون الموقع الأساسي لمؤسسة الأعمال العالمية لها.
- هذه الخطوة ستسمح للشركة بمضاعفة عدد موظفيها في مدينة نيويورك، والذي يبلغ حاليا سبعة آلاف موظف، خلال السنوات العشر المقبلة.
- الشركة أعلنت في مارس/ آذار الماضي شراء سوق تشلسي في مانهاتن في صفقة بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار.
- هذه الخطوة من جانب غوغل تأتي بعد اعلانات مماثلة من كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تسعى إلى توجيه استثماراتها داخل الولايات المتحدة.
- عملاق تجارة التجزئة عبر الانترنت شركة أمازون أعلنت مؤخرا أنها قامت بتقسيم مقرها الجديد الثاني ما بين العاصمة واشنطن ولونغ أيلاند في نيويورك.
- أمازون كانت تعتزم في البداية تطوير مساحة تصل إلى أربعة ملايين متر مربع في نيويورك لاستضافة موظفيها الجدد الذين يبلغ عددهم 25 ألف موظف.
- شركة أبل للبرمجيات أعلنت الأسبوع الماضي أنها سوف تستثمر مليار دولار لتنمية عملياتها في مدينة أوستن بولاية تكساس عن طريق إنشاء مقر جديد لها يتسع لنحو 15 ألف موظف إضافي.