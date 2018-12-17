مصر.. تضاعف التشاؤم من تحسن ظروف الأعمال في 2019

بينما توقع 83% ممن شملهم استطلاع رأي أجري نهاية العام الماضي تحسن ظروف أعمالهم في 2018، قال 45% ممن شملهم استطلاع العام الجاري إن عام 2018 شكَّل بيئة جيدة لأداء الأعمال بالسوق المصرية، وتعتبر النتيجة أقل مما كانت عليه في 2017، والتي بلغت حينها 63%.