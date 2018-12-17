بلومبرغ تقدم دليلا للتشاؤم في 2019.. هذا ما توقعته لمصر!

أصدرت وكالة بلومبرغ الأمريكية دليلا للتشاؤم لعام 2019، أبرزت فيه أسوأ الأحداث المتوقعة للعام المقبل من كوارث طبيعية وبشرية.

وهذه أبرز النقاط الأكثر تشاؤما في تقرير بلومبرغ

تفاقم ظاهرة النينو

ظاهرة النينيو تساعد على ارتفاع درجة الحرارة في العالم عام 2019، ما يسبب الفيضانات والجفاف واشتعال حرائق الغابات، ونقصا في المحاصيل.

الحرائق الهائلة ستتسبب في نقص محصول القمح بأستراليا، في حين تتسبب الأمطار والفيضانات في نقص إنتاج الأرز عبر المحيط الهادي من الهند إلى اليابان، في حين تدمر الأمطار محاصيل الذرة وفول الصويا بالبرازيل.

النينيو هي ظاهرة مناخية عالمية، تبدأ باندفاع المياه الدافئة في المحيط الهادي من جهة الغرب إلى الجزء الشرقي الاستوائي باتجاه سواحل أمريكا اللاتينية.

تأثير الظاهرة يمتد إلى أرجاء واسعة من المحيطين الهندي والأطلسي في شكل أمطار وفيضانات في مناطق، وجفاف وارتفاع في معدلات الحرارة بمناطق أخرى.

تتسبب ظاهرة النينيو في فيضانات في بعض المناطق والجفاف في أخرى ـ رويترز

مظاهرات خبز في مصر:

التجارة الزراعية سوف تتضاءل عالميا مع انخفاض احتياطي المحاصيل بشكل كبير، ففي الفلبين سوف تؤدي عدم القدرة على بيع الأرز في السوق العالمية إلى أعمال شغب في العاصمة مانيلا واجهها الرئيس رودريغو دوتيرتي بوحشية.

ستنتشر الاضطرابات بسبب نقص الغذاء في إندونيسيا وميانمار، ويبدأ الجوعى في الفرار.

في مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، تسببت إجراءات الحكومة الاقتصادية برفع الدعم إلى ارتفاع سعر الخبز.

يتوقع أن تحدث مظاهرات و أعمال شغب في مصر بسبب ارتفاع أسعار الخبز إضافة إلى المطالب المتعلقة بالحرية والعدالة وهي نفس المطالب التي فجرت الغضب في 2011.

تتوقع بلومبرغ وقوع مظاهرات بسبب ارتفاع أسعار الخبز في مصر ـ رويترز

الهجرة والحدود:

يبدأ ملايين الهاربين من المجاعة في الزحف نحو أوربا، في حين تعلق تركيا صفقتها مع الاتحاد الأوربي بإعادة المهاجرين مقابل مساعدات مالية.

سيعمل قادة أوربا على تشديد الرقابة على حدودهم الخارجية.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي في مارس دون اتفاق، ما أصبح مثار حسد من بقية القارة.

الشعبويون من فرنسا إلى التشيك سوف يعملون بقوة على إنهاء حرية التنقل بين دول الاتحاد الأوربي في حين تحاول إيطاليا بجدية الخروج كبريطانيا.

بلومبرغ تتوقع عمل قادة أوربا على تشديد الرقابة على حدودهم ـ غيتي

الحرب التجارية الصينية الأمريكية:

الصين التي تعتمد على إمدادات فول الصويا البرازيلية منذ منتصف 2018 بسبب الحرب التجارية مع أمريكا، في 2019 ربما تواجه مشكلة في استيراده من البرازيل مع تصاعد الخلاف بين الصين وتايوان.

سيبدأ القراصنة بنشر بالإرهاب في بحر الصين الجنوبي، الذي يمثل الطريق التجاري الرئيسي للصين.

في سنغافورة سوف تزداد التوترات مع جيرانها في ماليزيا وإندونيسيا.

على الرغم من أن سنغافورة الغنية قد تتحمل ارتفاع أسعار الغذاء، إلا أنها قد تواجه مخاطر توقف الشحنات القادمة عبر المياه من ماليزيا.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يمين) والرئيس الصيني شي جين بينغ (يسار) (أرشيفية)