قطر للبترول تستثمر 20 مليار دولار بالولايات المتحدة

قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول، سعد الكعبي، إن الشركة تعتزم استثمار 20 مليار دولار على الأقل في الولايات المتحدة على مدى السنوات القليلة القادمة بعد انسحابها من منظمة أوبك.

وأضاف الكعبي اليوم الأحد لرويترز أن الشركة تسعى لإعلان أسماء الشركاء الأجانب في وحدات إنتاج الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي تبنيها بحلول منتصف العام القادم.

لكنه أضاف أن قطر للبترول قد تنفذ المشروع منفردة من دون مشاركة شركات نفط عالمية إذا لم تتلق عروضا جيدة.

وأشار الكعبي إلى أن انسحاب الدوحة من منظمة أوبك يجنب الدوحة مخاطر قانونية محتملة هناك.

حصص في حقول مكسيكية

وقال الرئيس التنفيذي لقطر للبترول إن الشركة وقعت اليوم (الأحد) اتفاقا مع إيني الإيطالية لشراء حصة في ثلاثة حقول نفط بحرية في المكسيك.

وأوضح سعد الكعبي خلال مؤتمر صحفي في الدوحة أنه بموجب الاتفاق، تستحوذ قطر للبترول على حصة في حقول النفط المكسيكية المتوقع أن تبدأ الإنتاج بحلول منتصف 2019 لتصل إلى 90 ألف برميل يوميا بحلول 2021.

27.6 مليار دولار استثمارات

كان قسم دراسات الطاقة في بلومبرغ، قد قدّر في وقت سابق حجم استثمارات قطر للغاز في خطوط الانتاج الثلاثة، التي تنوي الشركة الاستثمار فيها لرفع طاقة لإنتاج الدولة من 77 مليون طن سنويا إلى 100 مليون طن، بنحو 27.6 مليار دولار.

الأولى عالميا

يذكر أن قطر حازت المركز الأول عالمياً في تصدير الغاز الطبيعي المسال خلال 2017 بإجمالي 103.4 مليار متر مكعب تمثل 26.28% من إجمالي صادرات الغاز العالمية في 2017 البالغة 393.4 مليار متر مكعب، وذلك وفق التقرير السنوي الصادر عن شركة بريتيش بتروليوم.

وتنتج دولة قطر 77 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، وتتجه إلى رفع إنتاجها بـ 30% بحلول 2024.