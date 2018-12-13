بلومبرغ: 2019 عام الاضطرابات في أسواق الشرق الأوسط

توقع تقرير نشرته بلومبرغ عاما من الاضطراب في أسواق الشرق الأوسط، بسبب هبوط أسعار النفط، والعلاقات الجيوسياسية للسعودية، والوضع السياسي في تركيا.

وتوقعت بلومبرغ حدوث تغييرات في القيادات، في ظل مناخ من عدم الاستقرار السياسي.

وتضيف الوكالة أن قائمة طويلة من المخاطر المحتملة تنتظر المستثمرين في الشرق الأوسط في العام المقبل.

فمع هبوط الأسعار في أسواق النفط، تتزايد الضغوط على مصدري الطاقة، ويبقى وضع المملكة العربية السعودية العالمي موضع تساؤل، وقد أدارت واشنطن ظهرها لإيران، فاتحة الطريق لزيادة النفوذ الروسي.

تحولت الأسواق ضد المستثمرين في الأصول السعودية ، بعد مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي العام الحالي في إسطنبول، وتحملوا خسائر فادحة، وأدى تأجيل طرح أسهم أرامكو إلى اهتزاز ثقة المستثمرين.

ومازالت تركيا، التي كانت عملتها بين الأسوأ أداءً في العالم هذا العام، ما زالت تعتمد بشكل كبير على التدفقات الأجنبية.

فيما يلي قائمة ببعض المخاطر الكبرى التي من شأنها أن تجعل المستثمرين يقفون على أطراف أصابعهم في العام المقبل.

اتجاه النفط

تحتاج المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، إلى ارتفاع الأسعار لتتخطى حاجز الـ 80 دولاراً للبرميل لتحقيق توازن لموازنتها العامة، وفقاً لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.

انخفاض الأسعار في عام 2019 قد يجدد الضغط على موازنات مصدري النفط الآخرين بعد التحسن الذي شهدته في 2018.

يتم تداول النفط حول 60 دولار للبرميل على الرغم من إعلان خفض الإنتاج المفاجئ من قبل أوبك أوائل الشهر الجاري.

الجغرافيا السياسية السعودية

خيبة الآمال التي أحاطت بوعود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالإصلاح الاقتصادي، فتحت المجال لزيادة الشكوك والقلق بشأن مستقبل السياسة الخارجية التي لا يمكن التنبؤ بها في البلاد.

بسبب مقتل خاشقجي، فإن قرار شركة "إم إس سي آي" بإدراج أسهم البلاد ضمن مؤشر الأسواق الناشئة في العام المقبل، لن يكون كافياً لجذب الاستثمارات.

السياسة التركية

يستمر قلق المستثمرين، رغم ما يبدو من أن الرئيس رجب طيب أردوغان قد أخذ هدنة في معركته ضد ارتفاع أسعار الفائدة.

مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية في مارس/آذار القادم، يزداد القلق من تزايد الضغط على البنك المركزي لتخفيف القيود التي فرضت في النصف الثاني من العام.

يتباطأ نمو الاقتصاد التركي بسرعة، ولا يزال التضخم أعلى بكثير من المستهدف، في ظل تهديدات مستقبلية بتهاوي العملة التركية، التي تمثل الركيزة الأساسية لاقتصاد يعاني من ديون بالعملة الأجنبية ويظل رهينة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية.

تحدي القيادة

بعض دول المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، والكويت، وعمان، ستواجه قريباً انتقالاً للقيادة على مستوى الأجيال، وهذا يجعل "القيادة المؤكدة والقابلة للتنبؤ" استثناءً في الشرق الأوسط وليست القاعدة.

في لبنان، حيث تعادل تكلفة خدمة الدين الحكومي ما يقارب نصف الإيرادات الحكومية، يواصل السياسيون محاولات تشكيل حكومة جديدة، ما يحبط خطط التعزيز المالي.

عدم الاستقرار السياسي

من المحتمل أن تتصاعد حدة المنافسة بين السعودية ذات الأغلبية السنية، وإيران التي تقطنها أغلبية شيعية، والتي تخوض بالفعل حروبا بالوكالة، أو أن يشتعل الصراع بين اسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران.

تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران حول تواجد إيران في سوريا، حيث تقاتل لدعم الرئيس بشار الأسد، من خلال حزب الله.

روسيا، التي سيؤدي نفوذها المتزايد في الشرق الأوسط إلى الحد من تأثير واشنطن، ما يضيف مستوى آخر من التعقيد للسياسة الإقليمية.

ترمب يركز بشكل أكبر على التجارة والقضايا التي تواجه أمريكا أكثر من السياسة العالمية، ما ترك مساحة أكبر للنشاط الروسي.

حصار قطر