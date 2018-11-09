غوغل تغير سياستها بشأن التحرش الجنسي

قالت شركة غوغل إنها ستغير نهجها في التعامل مع مزاعم التحرش الجنسي، وذلك بعد أسبوع من احتجاج عشرين ألف من موظفيها على استجابة الشركة لمثل هذه القضايا.

القصة

غوغل: التحكيم سيكون متاحا في مزاعم التحرش والاعتداء الجنسي الفردية، لتدعم بذلك رفع دعاوى قضائية في هذه القضايا.

غوغل: الموظفون الذين يفشلون في إكمال تدريب إجباري حول التحرش الجنسي سيحصلون على تقييمات أقل في مراجعات الأداء.

سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لغوغل: نعترف بأننا لم نتعامل دوما بالطريقة الصحيحة في الماضي ونعتذر بشدة عن ذلك، ومن الواضح أننا بحاجة لإجراء بعض التغييرات.

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