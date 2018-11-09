غوغل تغير سياستها بشأن التحرش الجنسي

قالت شركة غوغل إنها ستغير نهجها في التعامل مع مزاعم التحرش الجنسي، وذلك بعد أسبوع من احتجاج عشرين ألف من موظفيها على استجابة الشركة لمثل هذه القضايا.
القصة
- غوغل: التحكيم سيكون متاحا في مزاعم التحرش والاعتداء الجنسي الفردية، لتدعم بذلك رفع دعاوى قضائية في هذه القضايا.
- غوغل: الموظفون الذين يفشلون في إكمال تدريب إجباري حول التحرش الجنسي سيحصلون على تقييمات أقل في مراجعات الأداء.
- سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لغوغل: نعترف بأننا لم نتعامل دوما بالطريقة الصحيحة في الماضي ونعتذر بشدة عن ذلك، ومن الواضح أننا بحاجة لإجراء بعض التغييرات.
خلفية
- يأتي تحرك الرئيس التنفيذي للشركة استجابة لاثنين من خمسة مطالب رئيسية قدمها العاملون خلال احتجاجات الأسبوع المنصرم.
- طلب المحتجون من شركة ألفابت المالكة لغوغل تعيين موظف بمجلس إدارتها وتبادل بيانات الرواتب الخاصة بالجنسين ولم يستجب بيتشاي لأي من المطلبين.
- أثنى منظمو الاحتجاجات على التقدم بشأن التحرش الجنسي. غير إنهم قالوا إنهم لن يتخلوا عن القضايا الأخرى.
- ستيفاني باركر منظمة الاحتجاجات والموظفة في غوغل: القضايا جميعها لها نفس السبب الجذري ألا وهو تركيز السلطة ونقص المحاسبة على مستوى كبار المسؤولين.
- باركر: نريد ثقافة عادلة حقا.