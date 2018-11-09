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اقتصاد

غوغل تغير سياستها بشأن التحرش الجنسي

9/11/2018

قالت شركة غوغل إنها ستغير نهجها في التعامل مع مزاعم التحرش الجنسي، وذلك بعد أسبوع من احتجاج عشرين ألف من موظفيها على استجابة الشركة لمثل هذه القضايا.

القصة
  • غوغل: التحكيم سيكون متاحا في مزاعم التحرش والاعتداء الجنسي الفردية، لتدعم بذلك رفع دعاوى قضائية في هذه القضايا.
  • غوغل: الموظفون الذين يفشلون في إكمال تدريب إجباري حول التحرش الجنسي سيحصلون على تقييمات أقل في مراجعات الأداء.
  • سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لغوغل: نعترف بأننا لم نتعامل دوما بالطريقة الصحيحة في الماضي ونعتذر بشدة عن ذلك، ومن الواضح أننا بحاجة لإجراء بعض التغييرات.
خلفية
  • يأتي تحرك الرئيس التنفيذي للشركة استجابة لاثنين من خمسة مطالب رئيسية قدمها العاملون خلال احتجاجات الأسبوع المنصرم.
  • طلب المحتجون من شركة ألفابت المالكة لغوغل تعيين موظف بمجلس إدارتها وتبادل بيانات الرواتب الخاصة بالجنسين ولم يستجب بيتشاي لأي من المطلبين.
  • أثنى منظمو الاحتجاجات على التقدم بشأن التحرش الجنسي. غير إنهم قالوا إنهم لن يتخلوا عن القضايا الأخرى.
  • ستيفاني باركر منظمة الاحتجاجات والموظفة في غوغل: القضايا جميعها لها نفس السبب الجذري ألا وهو تركيز السلطة ونقص المحاسبة على مستوى كبار المسؤولين.
  • باركر: نريد ثقافة عادلة حقا.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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