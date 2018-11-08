"بوينغ" تتحضر لتسليم الصين الطائرة رقم 2000

تتحضر شركة "بوينغ" الأمريكية لتسليم الصين الطائرة رقم 2000، خلال وقت لاحق من العام الجاري، وفق ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ونقلت الوكالة عن "ريك أندرسون"، وهو نائب رئيس شركة "بوينغ" لمبيعات شمال شرقي آسيا، قوله إن الصين تسلمت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، نحو 153 طائرة.

وذكر "أندرسون"، أن الطائرة رقم 1000 سلمت للصين في مارس/ آذار 2013، ما جعلها أول سوق خارجية لشركة "بوينغ" تستقبل 1000 طائرة من إنتاجها.

ويبلغ المتوسط السنوي لعدد طائرات "بوينغ" التي تتسلمها الصين نحو 140 طائرة خلال السنوات الست الماضية.

وبدأت الصين طلبات شراء الطائرات من العملاق الأمريكي، عام 1972، حين طلبت 10 طائرات من طراز "بوينغ 707".

وسجلت "بوينغ"، زيادة قدرها 26% في أرباح الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، إلى مليارين و200 مليون دولار، ورفعت توقعاتها لإيرادات العام بأكمله إلى 97 مليار دولار.