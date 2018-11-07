معهد التمويل الدولي يطالب بالحد من دور الجيش المصري في الاقتصاد

قال معهد التمويل الدولي في تقرير حديث إنه لتحقيق النمو المستدام يجب أن تواصل مصر إجراء الإصلاحات الهيكلية بما في ذلك الحد من دور الدولة والجيش في الاقتصاد.
التفاصيل:
- توقع المعهد ومقره واشنطن أن ينمو الاقتصاد المصري بواقع 5% خلال العام المالي الجاري مع استمرار تعافي القطاع السياحي وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي.
- أبدى المعهد تفاؤلا في تقريره حيال وتيرة النمو في العامين المقبلين، ولكنه قال إن النظرة المستقبلية على المدى المتوسط يشوبها "عدم اليقين" بفعل "العقبات الهيكلية والظروف الصعبة لبيئة الاقتصاد العالمي بما في ذلك تشديد شروط التمويل وحالة من عدم اليقين لنظام التجارة العالمية".
- المعهد قال إن "غياب الإصلاحات الهيكلية العميقة قد يؤدي إلى تباطؤ وتيرة النمو بحلول 2022 إلى 4%".
- المعهد توقع أن يخفف البنك المركزي سياسته التشددية بمجرد وصول معدلات التضخم إلى المستهدف عند 13% (±3) بالربع الرابع من العام الجاري وهبوطه إلى ما دون 10% بعد تلاشي آثار رفع أسعار الوقود والكهرباء.
- التقرير أضاف: "بمجرد هبوط التضخم دون حاجز 10% واحتواء آثار ضغوط الطلب، من المحتمل أن يستأنف البنك المركزي دورة التيسير وسيكون ذلك على الأرجح في 2019".
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مخاطر داخلية:
- المخاطر التي تحيط بالاقتصاد المصري تتمثل في إرجاء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتي سيكون له أثر سلبي على القطاع الاستثماري الخاص واستقرار بيئة الاقتصاد الكلي.
- الوضع الأمني يمثل عامل خطر آخر مع احتمالية أثره السلبي على قطاع السياحة.
- التقرير أضاف: "لتحقيق النمو المستدام، يجب أن تواصل مصر إجراء الإصلاحات الهيكلية بما في ذلك الحد من دور الدولة والجيش في الاقتصاد، بالإضافة إلى العمل على تحسين التنافسية من خلال إلغاء التشريعات غير الضرورية".
- تابع التقرير: "تحتاج الدولة إلى توفير المزيد من الحرية للقطاع الخاص والتسهيلات اللازمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
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المخاطر الخارجية:
- يرى التقرير أن تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة هو الخطر الخارجي الأكبر الذي يحدق بالاقتصاد المصري. وقال التقرير: إن تسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية الأمريكية من الممكن أن يؤثر سلبا على الإقبال على السندات الدولية التي تعتزم الحكومة المصرية إصدارها.
- تابع التقرير: "تزايدت المخاطر الخارجية في الآونة الأخيرة مع نزوح رؤوس الأموال إلى خارج الأسواق الناشئة بفعل تشديد الشروط التمويلية العالمية.
- قال المعهد في تقريره إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بدأت في التراجع للمرة الأولى في نحو عقد من الزمن وهي بكل تأكيد "إشارة إيجابية".
- توقع التقرير أن تبدأ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي في التراجع إلى مستويات تتسق مع النمو المستدام بفعل ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الإسمي وخطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة والتي تشمل رفع آخر للدعم عن الوقود وزيادات ضريبية.