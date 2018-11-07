معهد التمويل الدولي يطالب بالحد من دور الجيش المصري في الاقتصاد

قال معهد التمويل الدولي في تقرير حديث إنه لتحقيق النمو المستدام يجب أن تواصل مصر إجراء الإصلاحات الهيكلية بما في ذلك الحد من دور الدولة والجيش في الاقتصاد.

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