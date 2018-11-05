البث الحي
اقتصاد

عرض مغربي لشراء 45 ألف طن من القمح

5/11/2018

قال تجار أوربيون (الاثنين) إن المكتب المهني المغربي للحبوب والقطاني طرح مناقصة لشراء 45 ألفا و455 طنا من القمح الصلد من منشأ الاتحاد الأوربي بنظام الحصص مخفضة الرسوم الجمركية.

التفاصيل:
  • المكتب المهني المغربي للحبوب طرح مناقصة لشراء 45 ألفا و455 طنا من القمح الصلد من منشأ الاتحاد الأوربي.
  • يعد المغرب من بين أكبر مستوردي الحبوب من الخارج، حيث تتراوح المشتريات سنوياً بين 30 و50 مليون قنطار، الأمر الذي يساهم في تفاقم عجز الميزان التجاري ويؤثر على رصيد المغرب من النقد الأجنبي.
  • استورد المغرب، خلال السنوات الأربع الماضية، 16 مليون طن، من القمح، وهو ما يمثل نسبة 39% من حاجته الاستهلاكية.
  • يعجز المغرب عن تحقيق اكتفاء ذاتي من الحبوب، رغم تطويره برامج زراعية، ضمنها مخطط "المغرب الأخضر"، ورغم اعتماده على الزراعة في نشاطه الاقتصادي. 
  • يُرجع الخبراء أسباب عدم قدرة المغرب على تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى الحبوب، إلى عدم هيكلة القطاع الزراعي المغربي، وفقره، فما بين 90 و95 % من الأراضي الزراعية المغربية هي أراض صغيرة ومجزأة، وهو  ما لا يسمح بتطوير الإنتاجية.
  • غياب الأمطار في بعض المواسم يخفض العائد، خاصة في الأراضي التي تعتمد على المطر.
  • إهمال البحث الزراعي الذي يمكن المغرب من إنتاج أصناف جديدة من البذور، تتلاءم مع الظروف المناخية.
  • زراعة الأشجار المثمرة في الأراضي المخصصة لزراعة الحبوب.
  • خلط البذور المحلية عالية الجودة بالبذور المستوردة، ما يخفض من إنتاجية الأراضي.
  • كان بنك المغرب، توقع استناداً إلى مستوى التساقطات المطرية في مارس/آذار الماضي، أن يصل محصول الحبوب إلى 80 مليون قنطار، مقابل 96 مليون قنطار في العام الذي قبله.
  • تذهب تقديرات رسمية إلى أن إنتاج الهكتار الواحد من الحبوب، حسب المواسم، يتراوح بين 3 و30 قنطاراً في المناطق التي تعول على الأمطار، بينما يتراوح بين 15 و50 قنطاراً في المناطق التي تعتمد على الري المنتظم.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من اقتصاد

قطر تبدأ إجراءات قانونية ضد بنك أبوظبي الأول بنيويورك بسبب التلاعب بالسوق

هيئة تنظيم مركز قطر للمال (موافع التواصل)

برلماني ألماني: أمريكا تستخدم "أساليب المافيا"

ميركل (يمين) وترمب (وسط) وماكرون (يسار) في قمة سابقة للناتو (رويترز)

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماذا يعني قرار رفع أسعار الفائدة في تركيا؟ وكيف تفاعلت الأسواق مع القرار؟

الليرة سجلت أضعف أداء خلال العام الجاري أمام العملات الأجنبية (غيتي - أرشيفية)
الأكثر قراءة

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)