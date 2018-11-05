عرض مغربي لشراء 45 ألف طن من القمح

قال تجار أوربيون (الاثنين) إن المكتب المهني المغربي للحبوب والقطاني طرح مناقصة لشراء 45 ألفا و455 طنا من القمح الصلد من منشأ الاتحاد الأوربي بنظام الحصص مخفضة الرسوم الجمركية.

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