سعوديون يدعون لمقاطعة أمازون بسبب مقتل خاشقجي

دعا سعوديون إلى مقاطعة شركة أمازون العملاقة ردا على تغطية صحيفة واشنطن بوست لاغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، حيث تعود ملكية الصحيفة إلى مؤسس أمازون.
التفاصيل:
- دشن سعوديون هاشتاج #مقاطعة_امازون_وسوق_دوت_كوم والذي كان من بين أعلى الوسوم تداولا في السعودية اليوم الأحد.
- طالب بعض المشاركين في الهاشتاج أيضا بحذف تطبيقي أمازون دوت كوم وسوق دوت كوم من الهواتف الذكية وإغلاق حساباتهم على التطبيقين.
- قال المشاركون في هاشتاج مقاطعة أمازون إنه يأتي ردا على تغطية صحيفة واشنطن بوست المكثفة لاغتيال خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين أول الماضي، على يد فريق أرسل خصيصا لذلك، حيث كان خاشقجي يكتب للصحيفة منذ العام الماضي.
- يشار إلى شركة أمازون، عملاق التجارة الإلكترونية، قد اشترت شركة سوق.كوم العام الماضي.
- اشترى جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، صحيفة واشنطن بوست عام 2013 في صفقة بلغت قيمتها 250 مليون دولار.
- يعد بيزوس أغنى رجل في العالم، حيث بلغت ثروته 150 مليار دولار في يوليو/تموز من العام الجاري، بحسب مجلة فوربس الأمريكية.
- قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية إنه رغم أن قليلين في السعودية يستخدمون موقع أمازون فإن شركة سوق.كوم، المملوكة لأمازون أيضا، تحظى بشعبية كبيرة في السعودية ومنطقة الخليج.
https://twitter.com/jenral_090/status/1059405585836400640?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/qhtani009/status/1059358451204268032?ref_src=twsrc%5Etfw